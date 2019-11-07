На улицы сирийского города Кобани возвращается мелкая торговля

Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани) . Архивное фото

Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани)

КОБАНИ (Сирия), 7 ноя - РИА Новости. Уличные торговцы и лавочники постепенно возвращаются в город Кобани на севере Сирии на фоне патрулирования российской военной полиции, передает корреспондент РИА Новости.

Кобани долгое время был одним из центров самопровозглашенной курдской автономии на территории Сирии. После подписания сочинского меморандума между лидерами РФ и Турции и достигнутых договоренностей курдские вооружённые подразделения покинули этот район.

Главное изменение на улицах Кобани через полторы недели официального патрулирования военной полиции РФ - торговые лавки работают вовсю, раньше они были закрыты.

Местный житель Муфас Ильямен рассказывает, что раньше ездил за питьевой водой за 30 километров, ближе к Евфрату.

"В неделю раза по четыре ездил: себе брал, своей семье, соседям. Машин на ходу немного у нас тут осталось. Спасибо русским друзьям, у нас стало безопасно: у нас снова открываются торговые лавки. Оставайтесь с нами жить! Мы вам всем рады! Бог даст, будем жить в мире и дружбе, земли у нас много – всем место найдем, всех у себя поселим", - сказал Ильямен журналистам.

Он добавил, что когда в Кобани пришли боевики, торговлю пришлось прекратить: они запросили слишком высокий налог.

"Кто отказывался платить, терял торговую точку в прямом смысле слова, как, например, на этой части улицы – сплошные руины", - сказал Муфас Ильямен.

Лавочник Муссаль Маифини признался, что занимается торговлей всю жизнь.

"Меня все в округе знают. Хочешь что-то купить – приходи к Муссалю. Люди меня благодарят, а я рад, что снова появился покупатель", - рассказал он.

Товар у него недорогой: бутылка воды стоит примерно 10 рублей, небольшой шоколадный рулет - 15 рублей.

Совместное российско-турецкое патрулирование прошло в этом районе провинции Алеппо один раз, но российская военная полиция патрулирует территорию по заранее разведанным маршрутам каждый день.

Ситуация в курдских районах на границе Сирии и Турции начала стабилизироваться после подписания российско-турецкого меморандума 22 октября. Согласно одному из его пунктов, на сирийскую сторону границы за пределами зоны операции "Источник мира" введена российская военная полиция и сирийская пограничная служба.