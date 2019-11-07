Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T05:10Z
https://ria.ru/20191107/1560657461.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155995/94/1559959484_0:299:2016:1433_1036x0_80_0_0_bcc3be2ef94829387afd855bc47be8aa.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

На улицы сирийского города Кобани возвращается мелкая торговля

05:10 07.11.2019
617
© РИА Новости / Михаил АлаеддинМирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани)
Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани)
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани) . Архивное фото
КОБАНИ (Сирия), 7 ноя - РИА Новости. Уличные торговцы и лавочники постепенно возвращаются в город Кобани на севере Сирии на фоне патрулирования российской военной полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Кобани долгое время был одним из центров самопровозглашенной курдской автономии на территории Сирии. После подписания сочинского меморандума между лидерами РФ и Турции и достигнутых договоренностей курдские вооружённые подразделения покинули этот район.
Главное изменение на улицах Кобани через полторы недели официального патрулирования военной полиции РФ - торговые лавки работают вовсю, раньше они были закрыты.
Местный житель Муфас Ильямен рассказывает, что раньше ездил за питьевой водой за 30 километров, ближе к Евфрату.
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
5 ноября, 05:10Война в Сирии
В Сирии в районе Кобани возрождается сельское хозяйство
"В неделю раза по четыре ездил: себе брал, своей семье, соседям. Машин на ходу немного у нас тут осталось. Спасибо русским друзьям, у нас стало безопасно: у нас снова открываются торговые лавки. Оставайтесь с нами жить! Мы вам всем рады! Бог даст, будем жить в мире и дружбе, земли у нас много – всем место найдем, всех у себя поселим", - сказал Ильямен журналистам.
Он добавил, что когда в Кобани пришли боевики, торговлю пришлось прекратить: они запросили слишком высокий налог.
"Кто отказывался платить, терял торговую точку в прямом смысле слова, как, например, на этой части улицы – сплошные руины", - сказал Муфас Ильямен.
Лавочник Муссаль Маифини признался, что занимается торговлей всю жизнь.
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
27 октября, 05:43Война в Сирии
Рота российских военных полицейских прибыла в Кобани на севере Сирии
"Меня все в округе знают. Хочешь что-то купить – приходи к Муссалю. Люди меня благодарят, а я рад, что снова появился покупатель", - рассказал он.
Товар у него недорогой: бутылка воды стоит примерно 10 рублей, небольшой шоколадный рулет - 15 рублей.
Совместное российско-турецкое патрулирование прошло в этом районе провинции Алеппо один раз, но российская военная полиция патрулирует территорию по заранее разведанным маршрутам каждый день.
Ситуация в курдских районах на границе Сирии и Турции начала стабилизироваться после подписания российско-турецкого меморандума 22 октября. Согласно одному из его пунктов, на сирийскую сторону границы за пределами зоны операции "Источник мира" введена российская военная полиция и сирийская пограничная служба.
Россияне и сирийцы призваны содействовать выводу курдских отрядов на 30 километров от границы, который, как заявлял на прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу, уже завершился досрочно.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
1401000
Обсудить 0
Война в СирииСергей ШойгуТурцияСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Баку
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения завода имени Малышева в Харькове
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Первоклассники на праздновании Дня знаний в классе средней общеобразовательной школы
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
Президент США Дональд Трамп
Трамп предрек экономическую депрессию в США случае победы демократов
Драка депутата Верховной рады Андрея Геруса и главы Радикальной партии Олега Ляшко
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
Пенсионеры ожидают открытия банка в Афинах, Греция. Архивное фото
Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу"
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде на одном и том же пляже за два дня утонули два туриста из России
Штаб-квартира SWIFT в Брюсселе, Бельгия
SWIFT назвала признаки подозрительной транзакции
Члены банды Кабанова
"Зарежь первого встречного": как подростки убили семь человек под Саратовом
Спиральная галактика
Скопления мертвых и миры-каннибалы. Самые странные галактики во Вселенной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:04Эрдоган запросил возможность телефонного разговора с Путиным, заявил Ушаков
11:01Восточный экономический форум-2020 пройдет 2-5 сентября
10:59Боевики ИГ* готовят экспансию в СНГ, считает глава ФСБ
10:58Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ, заявил Бортников
10:57В ФСБ рассказали, сколько родственников боевиков готовы вернуться в Россию
10:57Бортников: террористы обрабатывают молодежь в СНГ на нелегальных проповедях
10:56Более 22% рабочих мест появится в России благодаря цифровым технологиям
10:55В мэрии Каспийска сообщили о проверках в администрации города
10:54Роскомнадзор предложит наказание за использование похищенных данных
10:48Украина призвала The New York Times исправить карту страны без Крыма
10:46Эрдоган обсудит с Путиным выполнение меморандума России и Турции по Сирии
10:45Российский паром вышел из Стокгольма после инцидента с генераторами
10:40В Биробиджане спасатели сняли с дерева кота, просидевшего там двое суток
10:37Пожар на нефтебазе в Новороссийске не повлиял на работу порта
10:34В Новороссийске потушили крупный пожар на нефтебазе
10:30Главе Чебаркуля предъявили новые обвинения
10:29Россия и Казахстан определили границу между странами
10:26Взорвавшийся в Киеве автомобиль принадлежит Игорю Сало, сообщили СМИ
10:24СК признал невменяемой женщину, убившую ребенка в Нижнем Тагиле
10:17Мэром Йошкар-Олы стал Евгений Маслов
Лента новостейМолния