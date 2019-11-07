На свадьбе во Львовской области отравились 13 человек

"Во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации 5 ноября в инфекционное отделение КНП "Новояворовской РЛ имени Юрия Липы" пациентов с симптомов острого энтероколита. Все пострадавшие праздновали свадьбу в ресторане "Кривое озеро"… По состоянию на 15.00 (14.00 по мск) 06.11.2019 года госпитализированы 13 человек", - говорится в сообщении.