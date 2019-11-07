Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T04:48Z
https://ria.ru/20191107/1560656069.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155872/40/1558724099_0:0:3554:1999_1036x0_80_0_0_b9e55b05d9cf0870a9c0fc94717cd639.jpg
РИА Новости

На свадьбе во Львовской области отравились 13 человек

01:25 07.11.2019 (обновлено: 04:48 07.11.2019)
4525
© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Тринадцать человек, отравившихся на свадьбе во Львовской области на Украине, находятся в больнице в состоянии средней тяжести, сообщил департамент охраны здоровья областной администрации.
"Во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации 5 ноября в инфекционное отделение КНП "Новояворовской РЛ имени Юрия Липы" пациентов с симптомов острого энтероколита. Все пострадавшие праздновали свадьбу в ресторане "Кривое озеро"… По состоянию на 15.00 (14.00 по мск) 06.11.2019 года госпитализированы 13 человек", - говорится в сообщении.
Все пострадавшие ели жареную красную рыбу, фаршированные шампиньоны и мясные слойки. Состояние пациентов оценивается как средней тяжести.
Видео момента взрыва Mercedes в Киеве
01:09РИА Новости
В Киеве при взрыве Mercedes погиб один человек, еще двое пострадали
111241026
Обсудить 3
Львовская областьУкраинаПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Баку
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Первоклассники на праздновании Дня знаний в классе средней общеобразовательной школы
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения завода имени Малышева в Харькове
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Пенсионеры ожидают открытия банка в Афинах, Греция. Архивное фото
Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу"
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
В Ярославле уволили воспитательницу детского сада, где дети избили девочку
Члены банды Кабанова
"Зарежь первого встречного": как подростки убили семь человек под Саратовом
Драка депутата Верховной рады Андрея Геруса и главы Радикальной партии Олега Ляшко
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде на одном и том же пляже за два дня утонули два туриста из России
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча и представители других стран на саммите АСЕАН
Как выглядит очередной провал США в Азии
Спиральная галактика
Скопления мертвых и миры-каннибалы. Самые странные галактики во Вселенной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:09Регионы получают недостаточно денег на пожарную технику, считает депутат
11:07Бортников: в СНГ в 2019 году пресекли работу 13 террористических ячеек
11:04Ушаков подтвердил подготовку разговора Путина и Эрдогана
11:01Восточный экономический форум-2020 пройдет 2-5 сентября
10:59Боевики ИГ* готовят экспансию в СНГ, считает глава ФСБ
10:58Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ, заявил Бортников
10:57В ФСБ рассказали, сколько родственников боевиков готовы вернуться в Россию
10:57Бортников: террористы обрабатывают молодежь в СНГ на нелегальных проповедях
10:56Более 22% рабочих мест появится в России благодаря цифровым технологиям
10:55В мэрии Каспийска сообщили о проверках в администрации города
10:54Роскомнадзор предложит наказание за использование похищенных данных
10:48Украина призвала The New York Times исправить карту страны без Крыма
10:46Эрдоган обсудит с Путиным выполнение меморандума России и Турции по Сирии
10:45Российский паром вышел из Стокгольма после инцидента с генераторами
10:40В Биробиджане спасатели сняли с дерева кота, просидевшего там двое суток
10:37Пожар на нефтебазе в Новороссийске не повлиял на работу порта
10:34В Новороссийске потушили крупный пожар на нефтебазе
10:30Главе Чебаркуля предъявили новые обвинения
10:29Россия и Казахстан определили границу между странами
10:26Взорвавшийся в Киеве автомобиль принадлежит Игорю Сало, сообщили СМИ
Лента новостейМолния