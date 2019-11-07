В МИД оценили готовность США обсуждать вопросы стратегической стабильности

Ранее первый замгоссекретаря и кандидат на должность посла США в РФ Джон Салливан заявил, что продление СНВ-3 должно включать оружие, которое РФ не считает частью договора.

"Россия готова к диалогу по вопросам стратегической стабильности с США в любом формате. Вот, что там обсуждать – это уже предмет наших двусторонних договоренностей. Пока мы видим, что Соединенные Штаты вообще не готовы что-то обсуждать. Поэтому вдруг сейчас выделять нестратегические ядерные арсеналы по меньшей мере нелогично", - сказал Ермаков.