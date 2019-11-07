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РИА Новости

Путин встретится с Токаевым на форуме сотрудничества России и Казахстана

00:23 07.11.2019
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана, а также проведет встречу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщили в пресс-службе российского лидера.
Форум этого года станет 16-м по счету. Среди участников - руководители министерств и ведомств, главы ряда субъектов РФ и областей Казахстана, а также представители деловых кругов обеих стран.
В рамках форума состоится заседание российско-казахстанского делового совета на тему "Современные аспекты экономической кооперации", а также первый форум молодежных лидеров. Ожидается подписание межправительственных, региональных и коммерческих документов.
Путин и Токаев на отдельной встрече обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.
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XV форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана прошел в Петропавловске (Казахстан) 9 ноября 2018 года, в нем приняли участие Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Политический диалог

Встреча глав России и Казахстана в Омске станет третьей в 2019 году. В апреле Токаев посетил РФ с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались ключевые темы двусторонних отношений, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, актуальные вопросы региональной повестки дня. Визит Токаева в Россию стал его первой зарубежной поездкой после вступления в должность президента.
В следующий раз Путин и Токаев встретились в Сочи в октябре. Российский лидер отметил тогда, что в двусторонней повестке дня все развивается успешно практически по всем направлениям. Токаев в ответ выразил уверенность, что стратегическое партнерство и союзничество между странами будет крепнуть.
В целом между РФ и Казахстаном поддерживаются интенсивные политические контакты на высшем уровне. Так, в 2017 году президенты России и Казахстана виделись шесть раз, в 2018 году – девять раз.
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Торгово-экономические связи

В ходе работы форума в Омске будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества. Ключевая область экономического взаимодействия между странами - топливно-энергетический комплекс. Также развивается сотрудничество в сферах электроэнергетики и атомной энергетики (совместная разработка урановых месторождений в Казахстане), в нефтегазовой отрасли (транзит казахстанской нефти на экспорт через территорию России, закупка и маркетинг казахстанского природного газа для поставок на рынки третьих стран, реализация совместных проектов по освоению углеводородных ресурсов северного Каспия).
Также стратегическое партнерство России и Казахстана динамично развивается и охватывает все новые направления торгово-экономической кооперации, сотрудничества в наукоемкой сфере энергетики, транспорта и космоса. В ноябре прошлого года президенты России и Казахстана утвердили план совместных действий на 2019-2021 годы, определяющий первоочередные задачи двустороннего взаимодействия.
Россия занимает первое место среди основных торговых партнеров Казахстана с долей во внешнеторговом обороте страны, превышающей 20,5%. Среди всех торговых партнеров России Казахстан занимает 11-е место, по объему взаимной торговли России со странами СНГ - второе место.
В 2018 году внешнеторговый оборот России и Казахстана составил 18,2 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт - 12,9 миллиарда долларов и импорт - 5,3 миллиарда долларов. По итогам января-июля 2019 года оборот взаимной торговли России и Казахстана составил 10,7 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт - 7,5 миллиарда долларов, импорт - 3,2 миллиарда долларов.
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В числе экспортируемых Россией в Казахстан товаров: машины, оборудование и транспортные средства, минеральные продукты, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, текстиль и обувь. Импорт России из Казахстана состоит в основном из минеральных продуктов, металлов и изделий из них, продукции химической промышленности, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, машин, оборудования и транспортных средств, текстиля и обуви.
Через общую границу (почти 7600 километров) идет оживленный экономический обмен по линии субъектов России и областей Казахстана. На долю приграничной торговли приходится около 40% российско-казахстанского товарооборота, а на межрегиональную - порядка 70%.

Космос и ОПК

Россия и Казахстан ведут сотрудничество и в космической области. РФ арендует комплекс "Байконур" до 2050 года. В августе 2018 года в рамках форума "Армия" стороны подписали соглашение о создании стартового комплекса "Байтерек" (недавно принято решение о переименовании в "Назарбаевский старт") на Байконуре под новую ракету среднего класса "Союз-5" ("Иртыш"). Планируется, что первый старт будет осуществлен в 2023 году.
Россия и Казахстан сотрудничают в военной и военно-технической областях. Осуществляются поставки в Казахстан вооружения российского производства, оказывается содействие в ремонте и модернизации казахстанской военной техники. Россия арендует на территории Казахстана военно-испытательные полигоны.
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Холдинг "Вертолеты России" в январе 2019 года подписал контракт с компанией "Казахстан инжиниринг" и Авиаремонтным заводом №405, в соответствии с которым будет организована сборка вертолетов Ми-8АМТ и Ми-171 в Казахстане, а также создана система поддержки жизненного цикла вертолетов, налажено обучение местных специалистов. В ближайшие пять лет Казахстан получит 45 вертолетокомплектов Ми-8АМТ и Ми-171.
На территории Казахстана также разворачивается производство модернизированной версии легкого многоцелевого самолета Ил-103М. Соответствующее соглашение подписали Авиакомплекс имени С. В. Ильюшина и Казахстанский авиационный завод. Совместное предприятие появится в 2019 году, а поставка серийной продукции начнется в 2022 году.
Совершенствуется Единая региональная система ПВО России и Казахстана, за последние годы увеличилось количество совместных мероприятии боевой подготовки, более семисот военнослужащих Казахстана безвозмездно обучаются в военных вузах России.
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Касым-Жомарт ТокаевНурсултан НазарбаевВладимир ПутинОмскРоссияКазахстанПолитика
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