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РИА Новости
Краснодарский край

Кубань в 2019 году увеличила производство сельхозпродукции на 4,5%

21:03 06.11.2019
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© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкХлебоуборочная машина на полях Кубани
Хлебоуборочная машина на полях Кубани
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Краснодарский край в текущем году произвел сельхозпродукцию на 304,4 миллиарда рублей, что на 4,5% больше прошлогодних показателей, говорится в сообщении администрации региона.
"С начала года в регионе произведено сельхозпродукции на 304,4 миллиарда рублей. По сравнению с прошлогодними показателями рост составил 4,5%", - отмечает ведомство.
Как уточнили в краевом минсельхозе, результат достигнут благодаря увеличению производства таких культур как пшеница, рис, соя, зерновая кукуруза, подсолнечник.
"Зерновые культуры входят в число товаров с наиболее высоким экспортным потенциалом. С начала года их экспорт составит 1,2 миллиарда долларов. В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" к 2024 году краю предстоит нарастить объемы экспорта продукции АПК до 3,8 миллиарда долларов", - уточняют краевые власти.
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Кроме того, с начала года рост показали отдельные направления перерабатывающей промышленности. "По сравнению с прошлым годом увеличились показатели в сахарной промышленности – 26,3%, кондитерской – 4,6%, в производстве комбикормов – 5,2% и безалкогольных напитков – 10,2%", – добавили в управлении экономики и государственных программ минсельхоза региона.
По итогам 2018 года объем производства продукции сельского хозяйства превысил 359 миллиардов рублей.
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