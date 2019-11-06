Кубань в 2019 году увеличила производство сельхозпродукции на 4,5%

КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Краснодарский край в текущем году произвел сельхозпродукцию на 304,4 миллиарда рублей, что на 4,5% больше прошлогодних показателей, говорится в сообщении администрации региона.

"С начала года в регионе произведено сельхозпродукции на 304,4 миллиарда рублей. По сравнению с прошлогодними показателями рост составил 4,5%", - отмечает ведомство.

Как уточнили в краевом минсельхозе, результат достигнут благодаря увеличению производства таких культур как пшеница, рис, соя, зерновая кукуруза, подсолнечник.

"Зерновые культуры входят в число товаров с наиболее высоким экспортным потенциалом. С начала года их экспорт составит 1,2 миллиарда долларов. В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" к 2024 году краю предстоит нарастить объемы экспорта продукции АПК до 3,8 миллиарда долларов", - уточняют краевые власти.

Кроме того, с начала года рост показали отдельные направления перерабатывающей промышленности. "По сравнению с прошлым годом увеличились показатели в сахарной промышленности – 26,3%, кондитерской – 4,6%, в производстве комбикормов – 5,2% и безалкогольных напитков – 10,2%", – добавили в управлении экономики и государственных программ минсельхоза региона.