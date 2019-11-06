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РИА Новости

В Сочи будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве брата

16:22 06.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
СОЧИ, 6 ноя – РИА Новости. Суд рассмотрит дело мужчины, которого обвиняют в том, что он вместе с двумя сообщниками убил своего старшего брата в Сочи, а потом сбежал от конвоя на Кубани, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По данным следствия, 38-летний уроженец Республики Саха в октябре 2018 года приехал из Москвы к своему 48-летнему брату в Сочи. Вместе с ним и еще двумя 28-летними компаньонами он начал заниматься торговлей. Последним обвиняемый, по данным СУСК, и предложил совершить убийство брата, объяснив свое желание неуважительным отношением родственника, они согласились. В декабре мужчина был убит.
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"Обвиняемые, дождавшись, когда мужчина вернется домой, завели его в хозяйственную постройку недалеко от дома. Там один из обвиняемых стал душить потерпевшего, а младший брат нанес мужчине не менее одного удара молотком по голове, после чего остальные фигуранты продолжили его душить. Затем соучастники переместили потерпевшего в его же автомобиль и отвезли в лесной массив, где закопали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчины также похитили у убитого 50 тысяч рублей и уничтожили его документы и мобильные телефоны. Кроме того, брат убитого при этапировании в Армавир совершил побег и был объявлен в федеральный розыск. Спустя четыре дня полицейские задержали его.
"Вину С. признал в полном объеме, способствовал раскрытию преступления. Остальные обвиняемые вину не признали. В отношении всех обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего уроженца Республики Саха (Якутия) и двух его знакомых. Они обвиняются в убийстве 48-летнего мужчины, являвшегося братом одного из обвиняемых, краже денежных средств, угоне автомобиля потерпевшего и уничтожении имущества потерпевшего. 38-летнему брату погибшего также предъявлено обвинение в уничтожении документов мужчины и побеге из-под стражи. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

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СочиКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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