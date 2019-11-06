В Сочи будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве брата

По данным следствия, 38-летний уроженец Республики Саха в октябре 2018 года приехал из Москвы к своему 48-летнему брату в Сочи. Вместе с ним и еще двумя 28-летними компаньонами он начал заниматься торговлей. Последним обвиняемый, по данным СУСК, и предложил совершить убийство брата, объяснив свое желание неуважительным отношением родственника, они согласились. В декабре мужчина был убит.
"Обвиняемые, дождавшись, когда мужчина вернется домой, завели его в хозяйственную постройку недалеко от дома. Там один из обвиняемых стал душить потерпевшего, а младший брат нанес мужчине не менее одного удара молотком по голове, после чего остальные фигуранты продолжили его душить. Затем соучастники переместили потерпевшего в его же автомобиль и отвезли в лесной массив, где закопали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчины также похитили у убитого 50 тысяч рублей и уничтожили его документы и мобильные телефоны. Кроме того, брат убитого при этапировании в Армавир совершил побег и был объявлен в федеральный розыск. Спустя четыре дня полицейские задержали его.
"Вину С. признал в полном объеме, способствовал раскрытию преступления. Остальные обвиняемые вину не признали. В отношении всех обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего уроженца Республики Саха (Якутия) и двух его знакомых. Они обвиняются в убийстве 48-летнего мужчины, являвшегося братом одного из обвиняемых, краже денежных средств, угоне автомобиля потерпевшего и уничтожении имущества потерпевшего. 38-летнему брату погибшего также предъявлено обвинение в уничтожении документов мужчины и побеге из-под стражи. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.