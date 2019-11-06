В Сочи будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве брата

"Обвиняемые, дождавшись, когда мужчина вернется домой, завели его в хозяйственную постройку недалеко от дома. Там один из обвиняемых стал душить потерпевшего, а младший брат нанес мужчине не менее одного удара молотком по голове, после чего остальные фигуранты продолжили его душить. Затем соучастники переместили потерпевшего в его же автомобиль и отвезли в лесной массив, где закопали", - говорится в сообщении.