Круглый стол о причинах и последствиях массовых протестов в Ираке

Участники:
- представитель Компартии Ирака в России Хасан НАДДАВИ;
- старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ;
- старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ.
В Ираке продолжают бушевать беспрецедентные по своим масштабам антиправительственные протесты. Волнения, не стихающие последние несколько недель и охватившие не только ряд провинций, но и Багдад, вспыхнули на почве социально-экономического недовольства населения и обвинений властей в тотальной коррупции.
Удастся ли правительству Ирака взять ситуацию под контроль? Какие политические силы стоят за организацией массовых протестов? Какими последствиями грозит политический хаос в Ираке – как для самой страны, так и для всего региона?
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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- представитель Компартии Ирака в России Хасан НАДДАВИ;
- старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ;
- старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ.
В Ираке продолжают бушевать беспрецедентные по своим масштабам антиправительственные протесты. Волнения, не стихающие последние несколько недель и охватившие не только ряд провинций, но и Багдад, вспыхнули на почве социально-экономического недовольства населения и обвинений властей в тотальной коррупции.
Удастся ли правительству Ирака взять ситуацию под контроль? Какие политические силы стоят за организацией массовых протестов? Какими последствиями грозит политический хаос в Ираке – как для самой страны, так и для всего региона?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
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