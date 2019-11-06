Круглый стол о причинах и последствиях массовых протестов в Ираке

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8 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол о причинах и возможных политических последствиях массовых протестов в Ираке.