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РИА Новости

Круглый стол о причинах и последствиях массовых протестов в Ираке

15:53 06.11.2019 (обновлено: 15:56 06.11.2019)
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8 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол о причинах и возможных политических последствиях массовых протестов в Ираке.
Участники:
- представитель Компартии Ирака в России Хасан НАДДАВИ;
- старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ;
- старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ.

В Ираке продолжают бушевать беспрецедентные по своим масштабам антиправительственные протесты. Волнения, не стихающие последние несколько недель и охватившие не только ряд провинций, но и Багдад, вспыхнули на почве социально-экономического недовольства населения и обвинений властей в тотальной коррупции.
Удастся ли правительству Ирака взять ситуацию под контроль? Какие политические силы стоят за организацией массовых протестов? Какими последствиями грозит политический хаос в Ираке – как для самой страны, так и для всего региона?

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