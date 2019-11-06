СЖР выступил против увеличения штрафов для иностранных СМИ

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Союз журналистов России выступает против повышения штрафов или усиления ограничительных мер для иностранных СМИ, сказал председатель СЖР Владимир Соловьев.
Штраф для иностранных СМИ и компаний за нарушения избирательного законодательства, в том числе и в части агитации, могут вырасти более чем в сто раз - с 30 тысяч до 3,4 миллиона рублей или 4% от годового дохода правонарушителя, следует из пояснительной записки к соответствующему законопроекту, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Союз журналистов всегда против каких-то таких жёстких штрафов, против ограничения свободы слова. Против всяческих ограничений, тем более иностранных СМИ. И так у нас им непросто работать, поэтому мы не стали бы такие вещи поддерживать, и не стали бы поддерживать зеркальные ответы за, например, наказание и ограничение работы RT и зеркальный ответ против Deutsche Welle", - сказал Соловьев журналистам в ходе конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век".
Ранее глава думской комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении аккредитации в России немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle из-за нарушения российского законодательства. Комиссия ГД установила, что Deutsche Welle нарушила закон, призывая прийти на неразрешенный митинг в Москве. В медиахолдинге Deutsche Welle, в свою очередь, заявили, что отвергают обвинения во вмешательстве во внутренние дела РФ и ожидают скорейшего завершения разбирательств в этой связи.
В сентябре британский регулятор по СМИ Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о "серьезных нарушениях правил вещания". Ofcom ожидает, что судебные слушания по спору с RT состоятся до конца года. Телеканал RT в своем заявлении возмутился, что Ofcom назначил крупный штраф, не дожидаясь решения суда. МИД РФ заявил, что работающие в России британские СМИ после решения Ofcom должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона. Роскомнадзор предложил предусмотреть штрафы в размере десятков миллионов рублей в законопроекте о зеркальном ответе на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ после решения Ofcom по телеканалу RT.