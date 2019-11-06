СЖР выступил против увеличения штрафов для иностранных СМИ

Ранее глава думской комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении аккредитации в России немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle из-за нарушения российского законодательства. Комиссия ГД установила, что Deutsche Welle нарушила закон, призывая прийти на неразрешенный митинг в Москве. В медиахолдинге Deutsche Welle, в свою очередь, заявили, что отвергают обвинения во вмешательстве во внутренние дела РФ и ожидают скорейшего завершения разбирательств в этой связи.

В сентябре британский регулятор по СМИ Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о "серьезных нарушениях правил вещания". Ofcom ожидает, что судебные слушания по спору с RT состоятся до конца года. Телеканал RT в своем заявлении возмутился, что Ofcom назначил крупный штраф, не дожидаясь решения суда. МИД РФ заявил, что работающие в России британские СМИ после решения Ofcom должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона. Роскомнадзор предложил предусмотреть штрафы в размере десятков миллионов рублей в законопроекте о зеркальном ответе на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ после решения Ofcom по телеканалу RT.