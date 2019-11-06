В СЖР назвали сроки создания реестра распространителей фейковых новостей

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров говорил о готовности создать на сайте Роскомнадзора список изданий, интернет-сообществ и частных лиц, распространяющих недостоверную информацию.

ОБСЕ – крупнейшая в мире региональная организация. Она объединяет 57 стран, большинство из которых расположены в Европе, но в организацию также входят США, Канада, некоторые азиатские государства. Основные цели ОБСЕ подразделяются на три "корзины": военно-политическая, экономическая и правочеловеческая, включающая развитие демократических институтов и наблюдение за выборами.