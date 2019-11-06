В СЖР назвали сроки создания реестра распространителей фейковых новостей

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Реестр распространителей фейковых новостей может появиться в декабре этого года, сказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров говорил о готовности создать на сайте Роскомнадзора список изданий, интернет-сообществ и частных лиц, распространяющих недостоверную информацию.
"Мы говорили с Жаровым, мы в ближайшее время сделаем баннер на сайте, и они (Роскомнадзор) особо злостных нарушителей будут в специальное место на своем сайте складывать... через наш сайт можно будет посмотреть, кого они часто наказывают... в декабре мы с ним (Жаровым) договорились встретиться, и его запустим. Там почти все готово", - сказал Соловьев журналистам в ходе конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век".
ОБСЕ – крупнейшая в мире региональная организация. Она объединяет 57 стран, большинство из которых расположены в Европе, но в организацию также входят США, Канада, некоторые азиатские государства. Основные цели ОБСЕ подразделяются на три "корзины": военно-политическая, экономическая и правочеловеческая, включающая развитие демократических институтов и наблюдение за выборами.
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