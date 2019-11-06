Писатель Ерофеев рассказал, что его объединяло с генетиком Скрябиным

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Знаменитый российский генетик академик Константин Скрябин был творческой личностью в науке и очень жизнелюбивым человеком, который дарил окружающим удовольствие от общения с собой и "тонизирующую энергию", рассказал РИА Новости друг ученого, писатель Знаменитый российский генетик академик Константин Скрябин был творческой личностью в науке и очень жизнелюбивым человеком, который дарил окружающим удовольствие от общения с собой и "тонизирующую энергию", рассказал РИА Новости друг ученого, писатель Виктор Ерофеев

Академик Скрябин скончался в ночь на среду на 72-м году жизни. При участии и под руководством Скрябина были выполнены передовые исследования в области молекулярной биологии и генетической инженерии, результаты которых нашли практическое применение. Он был организатором работ по созданию основ "генетических паспортов" населения России, которые необходимы для профилактики и лечения социально значимых болезней.

По словам Ерофеева, их со Скрябиным объединяло творчество. "Константин Георгиевич был очень творческим человеком в науке о жизни. Для него было очень важно создавать "генетические паспорта" будущего, когда у каждого человека был бы такой "паспорт", который бы помогал ему быть здоровым", - сказал писатель.

"Наука для Константина Георгиевича увлекательным, ярким образом связана и с повседневной жизнью. Я знал его много лет, с 1970-х годов, и он всегда увлекал меня поразительными рассказами о том, что будет дальше – в генетике, биотехнологиях. Ими можно было заслушаться", - вспоминает Ерофеев.

"В наших северных краях Константин Георгиевич был, я бы сказал, "солнечным" человеком. Он очень любил жизнь – любил хорошо поесть, хорошо одеться, хорошо отдохнуть, пообщаться в хорошей компании. Знаете, это очень важно, когда ты общаешься с человеком, который излучает любовь к жизни", - добавил писатель.

У Скрябина была и прекрасная семья – жена, дети, отметил Ерофеев. "Было такое ощущение, что когда приедешь к нему на дачу в Звенигород, то получишь заряд тонизирующей энергии", - сказал писатель.

"Он меня наводил и на некоторые идеи", - признался Ерофеев. "У меня есть роман под названием "Акимуды", и там есть один персонаж, ученый, который занимается проблемами будущего. И образ этого ученого в какой-то степени перекликался со Скрябиным", - добавил он.

По словам Ерофеева, он с некоторым волнением дал Скрябину ту книгу после ее выхода из печати. "Потому что иногда бывает странно найти себя среди персонажей. Но Константин Георгиевич, как человек широкий и яркий, порадовался тому, что он отражен в романе", - сказал Ерофеев.

В свою очередь генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев высоко оценил вклад Скрябина в развитие отечественной научной сферы. "Академик Скрябин - это мощнейший ученый, который сделал много для российской науки", - сказал он РИА Новости.

Константин Скрябин был продолжателем знаменитой династии выдающихся ученых-биологов Скрябиных. В сферу научной деятельности Скрябина входили структурная и функциональная геномика, генетическая инженерия, системная биология, в том числе расшифровка структур геномов и анализ генетических вариаций (так называемых полиморфизмов) с использованием достижений нанобиотехнологии, моделирование процессов развития, создание нановакцин и других биологически активных наноструктур для применения в медицине.