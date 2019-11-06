Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T15:05Z
https://ria.ru/20191106/1560637166.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция о соревнованиях International Youth Robot Competition

15:03 06.11.2019 (обновлено: 15:05 06.11.2019)
1
13 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная проведению на территории России международных соревнований цифровых технологий International Youth Robot Competition.
Участники:
- заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил МАМОНОВ;
- директор ФГБУ "Координационный центр МПК по ВТ" Артем КРИЦЫН;
- заместитель директора ФГБУ "Координационный центр МПК по ВТ", исполнительный директор IYRC Russia 2020 Роман СТУПИН;
- вице-президент International Youth Robot Association Надежда БАБЕНКОВА;
- руководитель международных проектов ФГБУ "Координационный центр МПК по ВТ" Антон СИДОРОВ.

В августе 2020 года международные соревнования цифровых технологий International Youth Robot Competition впервые пройдут на территории России. Ежегодно IYRC собирают в странах проведения более 2000 участников из 28 государств-членов международной ассоциации IYRA. Турнир пройдет в рамках четырехдневного Международного технологического форума Digital Wave 2020.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения завода имени Малышева в Харькове
Зеленского шокировали результаты работы танкового завода в Харькове
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер
Миллер обсудил с представителем Германии пакетную сделку с Киевом по газу
Члены банды Кабанова
"Зарежь первого встречного": как подростки убили семь человек под Саратовом
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Ребенок взвешивается на весах
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Певица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:21Росавиация нашла недостатки в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командир части в Североморске осужден за получение взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан выразил России протест из-за визита главы МИД непризнанной НКР
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
17:51В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
17:51Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
17:50Украинская националистка рассказала, как Киев может "победить" Москву
17:42Эколог объяснил массовую гибель рыбы под Херсоном естественными причинами
17:41Депутат назвал поддержку Голунова лучшим проявлением гражданской позиции
17:38В Центробанке отметили снижение числа жалоб по ОСАГО
17:36Кучерена пообещал сделать все, чтобы ЕСПЧ рассмотрел жалобу Цемаха
17:36В посольстве США анонсировали визит спецпосланника Госдепа по КНДР в Москву
Лента новостейМолния