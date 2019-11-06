Пресс-конференция о соревнованиях International Youth Robot Competition

Участники:
- заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил МАМОНОВ;
- директор ФГБУ "Координационный центр МПК по ВТ" Артем КРИЦЫН;
- заместитель директора ФГБУ "Координационный центр МПК по ВТ", исполнительный директор IYRC Russia 2020 Роман СТУПИН;
- вице-президент International Youth Robot Association Надежда БАБЕНКОВА;
- руководитель международных проектов ФГБУ "Координационный центр МПК по ВТ" Антон СИДОРОВ.
В августе 2020 года международные соревнования цифровых технологий International Youth Robot Competition впервые пройдут на территории России. Ежегодно IYRC собирают в странах проведения более 2000 участников из 28 государств-членов международной ассоциации IYRA. Турнир пройдет в рамках четырехдневного Международного технологического форума Digital Wave 2020.
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил МАМОНОВ;
- директор ФГБУ "Координационный центр МПК по ВТ" Артем КРИЦЫН;
- заместитель директора ФГБУ "Координационный центр МПК по ВТ", исполнительный директор IYRC Russia 2020 Роман СТУПИН;
- вице-президент International Youth Robot Association Надежда БАБЕНКОВА;
- руководитель международных проектов ФГБУ "Координационный центр МПК по ВТ" Антон СИДОРОВ.
В августе 2020 года международные соревнования цифровых технологий International Youth Robot Competition впервые пройдут на территории России. Ежегодно IYRC собирают в странах проведения более 2000 участников из 28 государств-членов международной ассоциации IYRA. Турнир пройдет в рамках четырехдневного Международного технологического форума Digital Wave 2020.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/