Власти Ленобласти зарезервировали землю под строительство ВСР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Власти Ленинградской области зарезервировали участки земель под строительство на территории региона части Восточного скоростного радиуса (ВСР), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Соответствующее распоряжение в среду подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Как следует из документа, речь идет об участках от улицы Коммуны до КАДа и Колтушского шоссе.
"Скоростная трасса, длинной 20 километров, будет платной. На ее строительство планируется выделить порядка 182,8 миллиарда рублей. Магистраль пройдет от действующего "Западного скоростного диаметра" в створе улиц Фаянсовая-Зольная Петербурга через новый мост над рекой Невой до кольцевой автомобильной дороги (КАД) с выходом на Мурманское шоссе. В Ленобласти она затронет две деревни Всеволожского района, кроме того к ней также планируется подключение города Кудрово", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, глава региона поручил комитету по управлению государственным имуществом Ленобласти осуществить регистрацию ограничений прав на зарезервированные земельные участки и передать всю необходимую информацию в единый государственный реестр недвижимости.
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"Предполагается, что практически все участки скоростной дороги, проходящие по территории Ленинградской области, будут установлены на эстакадах. В местах встречи трасс с КАДом и Мурманским шоссе предусмотрены дорожные развязки", - заключили в пресс-службе.