Власти Ленобласти зарезервировали землю под строительство ВСР

"Скоростная трасса, длинной 20 километров, будет платной. На ее строительство планируется выделить порядка 182,8 миллиарда рублей. Магистраль пройдет от действующего "Западного скоростного диаметра" в створе улиц Фаянсовая-Зольная Петербурга через новый мост над рекой Невой до кольцевой автомобильной дороги (КАД) с выходом на Мурманское шоссе. В Ленобласти она затронет две деревни Всеволожского района, кроме того к ней также планируется подключение города Кудрово", - рассказал собеседник агентства.