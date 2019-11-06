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РИА Новости

В Кишиневе экс-главу полиции задержали по подозрению в контрабанде оружия

14:58 06.11.2019
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПолиция патрулирует улицы Кишинева
Полиция патрулирует улицы Кишинева
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Полиция патрулирует улицы Кишинева. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Экс-глава Генерального инспектората полиции Молдавии Ион Бодруг был задержан в среду в аэропорту Кишинева по подозрению в контрабанде оружия, сообщает местный канал TV8 со ссылкой на источник в пограничной полиции.
"В столичном аэропорту задержали экс-главу Генерального инспектората полиции (ГИП) Иона Бодруга. Молдавские власти разыскивали его с 2017 года по делу о контрабанде огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, Бодруг, будучи главой полиции, способствовал созданию облегченных условий для транспортировки оружия из Молдавии на Украину. Как сообщал представитель прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталий Бусуйок, оружие приобреталось на территории Молдавии и вывозилось из страны в качестве подарков для граждан Украины.
В марте 2015 года Бодруг подал в отставку, в октябре 2017 года он был объявлен в международный розыск.
Задержание. Архивное фото
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