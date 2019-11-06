В Кишиневе экс-главу полиции задержали по подозрению в контрабанде оружия

КИШИНЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Экс-глава Генерального инспектората полиции Экс-глава Генерального инспектората полиции Молдавии Ион Бодруг был задержан в среду в аэропорту Кишинева по подозрению в контрабанде оружия, сообщает местный канал TV8 со ссылкой на источник в пограничной полиции.

"В столичном аэропорту задержали экс-главу Генерального инспектората полиции (ГИП) Иона Бодруга. Молдавские власти разыскивали его с 2017 года по делу о контрабанде огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Бодруг, будучи главой полиции, способствовал созданию облегченных условий для транспортировки оружия из Молдавии на Украину. Как сообщал представитель прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталий Бусуйок, оружие приобреталось на территории Молдавии и вывозилось из страны в качестве подарков для граждан Украины.