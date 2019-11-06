Госбюро Украины возбудило дело из-за угроз Зеленскому

После визита президента Украины в Донбасс, Федина вместе с Зверобой записали видеообращение к Зеленскому, в котором говорили о том, что он может погибнуть в Донбассе, когда "там случайно может разорваться граната" или "обстрелы бывают абсолютно случайно". Позже депутат Рады Качура обратился в Генпрокуратуру и Госбюро расследований с заявлением о преступлении Фединой. По его мнению, недопустимо, когда активисты и депутаты позволяют себе "призывы к насильственному свержению власти, в том числе призывы к физической расправе".