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РИА Новости

Госбюро Украины возбудило дело из-за угроз Зеленскому

14:54 06.11.2019
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Детективы Государственного бюро расследований Украины начали расследование дела, возбужденного из-за видеообращения депутата Верховной рады от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софии Федины, где она угрожает президенту Владимиру Зеленскому, сообщила в среду пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова.
Ранее депутат Рады от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что украинские правоохранители завели уголовное дело в связи с видеообращением депутата Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой к Зеленскому, в котором они угрожают главе государства. Позже данную информацию подтвердил генпрокурор Руслан Рябошапка.
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"Несколько дней назад Генпрокуратура внесла сведения по данному производству в Единый реестр досудебных расследований, а подследственность этого производства определили за нами", - цитирует Иванову агентство УНИАН.
После визита президента Украины в Донбасс, Федина вместе с Зверобой записали видеообращение к Зеленскому, в котором говорили о том, что он может погибнуть в Донбассе, когда "там случайно может разорваться граната" или "обстрелы бывают абсолютно случайно". Позже депутат Рады Качура обратился в Генпрокуратуру и Госбюро расследований с заявлением о преступлении Фединой. По его мнению, недопустимо, когда активисты и депутаты позволяют себе "призывы к насильственному свержению власти, в том числе призывы к физической расправе".
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Зеленский ранее прибыл в поселок Золотое, чтобы обсудить с военными отвод войск. По словам президента Украины, жители Золотого указали ему на дом, в котором поселились вооруженные люди, после чего президент решил пообщаться с ними. На YouTube также опубликовано видео, где запечатлен визит Зеленского в Золотое. На видео зафиксирован его разговор с одним из добровольцев, который просит главу государства встретиться с людьми, выходившими на акции протеста против "формулы Штайнмайера". Разговор Зеленского с находившимися там националистами прошел на повышенных тонах. Глава украинского государства потребовал не мешать разведению войск.
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Руслан РябошапкаДонбассГенеральная прокуратура РФВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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