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РИА Новости

В Волгоградской области открыли сельскую школу на 340 учеников

14:33 06.11.2019
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© Фото : пресс-службы правительства Омской областиШкола
Школа
© Фото : пресс-службы правительства Омской области
Школа. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Новая школа появилась в поселке Красный Октябрь в Волгоградской области в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий", она рассчитана на 340 учеников, сообщает в среду пресс-служба администрации региона.
По информации ведомства, в среду открылась новая школа в поселке Красный Октябрь Палласовского района, за парты сели 236 учеников не только из этого села, но и еще двух соседних. До этого дети обучались в корпусах, построенных почти 100 лет назад.
"В целом здание рассчитано на 340 обучающихся — школу смогут посещать дети из близлежащих хуторов", - говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что школа построена в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий". Образовательное учреждение расположено в трех корпусах, классы укомплектованы современным оборудованием, есть актовый и спортивный залы, столовая, библиотека, а также спальни для первоклассников и кабинеты для занятия творчеством.
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В сообщении говорится, что Краснооктябрьская школа стала крупным третьим учебным заведением, открывшимся в регионе за последние 2 года. По информации администрации, в ближайшие 5 лет в рамках национальных проектов "Демография" и "Образование" планируется строительство 25 детских садов и еще трех школ в Волгограде и в городе Волжский.
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