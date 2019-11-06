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РИА Новости
Тверская область

Руденя: в Верхневолжье появится промкластер инновационного машиностроения

14:24 06.11.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время рабочей встречи с с генеральным директором АО "Трансмашхолдинг" Кириллом Липой и заместителем Министра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время рабочей встречи с с генеральным директором АО Трансмашхолдинг Кириллом Липой и заместителем Министра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 6 ноя – РИА Новости. Промышленный кластер инновационного транспортного машиностроения планируется создать в Тверской области. Перспективы его создания обсудил губернатор области Игорь Руденя, генеральный директор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа и замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, сообщает пресс-служба областного правительства.
Предполагается, что в Верхневолжье будет локализовано производство современных вагонов нового поколения для скоростных поездов. Планируется, что якорным предприятием кластера станет ОАО "Тверской вагоностроительный завод". Сроки реализации проекта - 2020-2024 годы. Предполагаемый объем инвестиций составит свыше 6,5 миллиардов рублей. Планируется создание около 18 тысяч рабочих мест.
"Реализация нового проекта – это исторический этап развития предприятия", - сказал глава региона.
В свою очередь Липа отметил, что сегодня Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ) – отраслевой лидер, флагман пассажирского вагоностроения не только в России, но и в мире. Уже в следующем году завод по численности сотрудников превзойдет исторический максимум – там будут работать более десяти тысяч человек.
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на площадке Тверского вагоностроительного завода состоялась рабочая встреча Губернатора Игоря Рудени с генеральным директором АО "Трансмашхолдинг" Кириллом Липой и заместителем Министра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым. Обсуждались ключевые мероприятия по созданию в Тверской области промышленного кластера инновационного транспортного машиностроения.
В рамках встречи обсуждался также вопрос по созданию Центра компетенций в области общественного транспорта на базе Тверского машиностроительного кластера.
В настоящее время при областном правительстве создана рабочая группа, курирующая реализацию проекта.
В пресс-сужбе напомнили, что транспортное машиностроение в Верхневолжье – основа всего машиностроительного комплекса. Всего на территории тверского региона насчитываются 15 предприятий транспортного машиностроения. По итогам 2018 года индекс промышленного производства по отрасли составил более 155%. За 9 месяцев 2019 года объем отгруженных товаров достиг 60,3 миллиардов рублей.
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Тверская областьИгорь Руденя
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