Руденя: в Верхневолжье появится промкластер инновационного машиностроения

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время рабочей встречи с с генеральным директором АО "Трансмашхолдинг" Кириллом Липой и заместителем Министра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время рабочей встречи с с генеральным директором АО "Трансмашхолдинг" Кириллом Липой и заместителем Министра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым

ТВЕРЬ, 6 ноя – РИА Новости. Промышленный кластер инновационного транспортного машиностроения планируется создать в Тверской области. Перспективы его создания обсудил губернатор области . Промышленный кластер инновационного транспортного машиностроения планируется создать в Тверской области. Перспективы его создания обсудил губернатор области Игорь Руденя , генеральный директор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа и замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, сообщает пресс-служба областного правительства.

Предполагается, что в Верхневолжье будет локализовано производство современных вагонов нового поколения для скоростных поездов. Планируется, что якорным предприятием кластера станет ОАО "Тверской вагоностроительный завод". Сроки реализации проекта - 2020-2024 годы. Предполагаемый объем инвестиций составит свыше 6,5 миллиардов рублей. Планируется создание около 18 тысяч рабочих мест.

"Реализация нового проекта – это исторический этап развития предприятия", - сказал глава региона.

В свою очередь Липа отметил, что сегодня Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ) – отраслевой лидер, флагман пассажирского вагоностроения не только в России, но и в мире. Уже в следующем году завод по численности сотрудников превзойдет исторический максимум – там будут работать более десяти тысяч человек.

на площадке Тверского вагоностроительного завода состоялась рабочая встреча Губернатора Игоря Рудени с генеральным директором АО "Трансмашхолдинг" Кириллом Липой и заместителем Министра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым. Обсуждались ключевые мероприятия по созданию в Тверской области промышленного кластера инновационного транспортного машиностроения.

В рамках встречи обсуждался также вопрос по созданию Центра компетенций в области общественного транспорта на базе Тверского машиностроительного кластера.

В настоящее время при областном правительстве создана рабочая группа, курирующая реализацию проекта.