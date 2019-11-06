В Малайзии мужчину осудили за убийство беременной кошки

По данным издания, благодаря записям видеонаблюдения было установлено, что в одной из прачечных находились двое мужчин, один из которых поднял кошку из-под стола и бросил ее в сушильную машину. Перед уходом они вставили в сушилку жетоны. Менеджер прачечной подал заявление в полицию 14 сентября и подозреваемые были задержаны в тот же день.
"Приговор должен служить уроком для обвиняемого и общества в целом, чтобы не подвергать животных насилию", - заявила судья Расйихах Газали (Rasyihah Ghazali).
Как пишет газета, 42-летнего мужчину признали виновным в причинении излишней боли или страданий кошке и приговорили к 34 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 40 тысяч малайских ринггитов (9,6 тысячи долларов США).
Защита подсудимого попросила ослабить приговор, так как он не может оплатить штраф и заботиться о своей семье. Апелляция может быть подана до 12 ноября.