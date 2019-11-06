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РИА Новости

В Малайзии мужчину осудили за убийство беременной кошки

13:30 06.11.2019 (обновлено: 13:32 06.11.2019)
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© Стоп-кадр видео, опубликованного каналом Star TVУбийство беременной кошки в Малайзии
Убийство беременной кошки в Малайзии
© Стоп-кадр видео, опубликованного каналом Star TV
Убийство беременной кошки в Малайзии
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мужчину в Малайзии приговорили к 34 месяцам тюремного заключения и штрафу почти 10 тысяч долларов за то, что он бросил в сушильную машину беременную кошку, которая в итоге погибла, пишет местное издание Star.
По данным издания, благодаря записям видеонаблюдения было установлено, что в одной из прачечных находились двое мужчин, один из которых поднял кошку из-под стола и бросил ее в сушильную машину. Перед уходом они вставили в сушилку жетоны. Менеджер прачечной подал заявление в полицию 14 сентября и подозреваемые были задержаны в тот же день.
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Как пишет газета, 42-летнего мужчину признали виновным в причинении излишней боли или страданий кошке и приговорили к 34 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 40 тысяч малайских ринггитов (9,6 тысячи долларов США).
Защита подсудимого попросила ослабить приговор, так как он не может оплатить штраф и заботиться о своей семье. Апелляция может быть подана до 12 ноября.
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