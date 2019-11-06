В Малайзии мужчину осудили за убийство беременной кошки

По данным издания, благодаря записям видеонаблюдения было установлено, что в одной из прачечных находились двое мужчин, один из которых поднял кошку из-под стола и бросил ее в сушильную машину. Перед уходом они вставили в сушилку жетоны. Менеджер прачечной подал заявление в полицию 14 сентября и подозреваемые были задержаны в тот же день.