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РИА Новости
Краснодарский край

Власти Кубани ожидают рост ввода жилья на 2,3% в 2019 году

11:48 06.11.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКвартира в новостройке
Квартира в новостройке
© РИА Новости / Антон Денисов
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КРАСНОДАР, 5 ноя - РИА Новости. Краснодарский край ожидает рост ввода жилья на 2,3% в текущем году, до 4,5 миллиона квадратных метров, сообщил в интервью РИА Новости руководитель департамента строительства региона Владимир Вареха.
"По оценке департамента, с учетом итогов ввода жилья за 9 месяцев текущего года и представленной информации муниципальных образований, в 2019 году ввод жилых зданий составит 4,5 миллиона квадратных метров, что на 2,3% больше, чем в 2018 году. В 2020 году объем ввода жилья прогнозируется на уровне 2019 года", - сказал Вареха.
По его словам, на протяжении шести последних лет Краснодарский край занимал вторую строчку в рейтинге регионов России по вводу жилья после Московской области. "В Москве сейчас ведется большая масштабная работа по реновации жилья, поэтому и объемы ввода жилья увеличились, столица занимает в текущем году второе место, Кубань соответственно занимает третью позицию рейтинга субъектов РФ по вводу жилья", - уточнил собеседник агентства.
При этом он отметил, что в ближайшие годы Краснодарский край не прогнозирует резкое увеличение объемов ввода жилья в связи с вышеуказанными причинами.
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"Для достижения цели регионального проекта "Жилье" - увеличить ежегодный объем ввода в эксплуатацию жилья к концу 2024 года до 7,2 миллиона квадратных метров - необходимо решить много задач и выполнить мероприятия по стимулированию развития жилищного строительства, включая строительство социальной, инженерной инфраструктуры, увеличения технологических мощностей", - пояснил глава департамента.
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Краснодарский крайКубань
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