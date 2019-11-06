Власти Кубани ожидают рост ввода жилья на 2,3% в 2019 году

КРАСНОДАР, 5 ноя - РИА Новости. Краснодарский край ожидает рост ввода жилья на 2,3% в текущем году, до 4,5 миллиона квадратных метров, сообщил в интервью РИА Новости руководитель департамента строительства региона Владимир Вареха.

"По оценке департамента, с учетом итогов ввода жилья за 9 месяцев текущего года и представленной информации муниципальных образований, в 2019 году ввод жилых зданий составит 4,5 миллиона квадратных метров, что на 2,3% больше, чем в 2018 году. В 2020 году объем ввода жилья прогнозируется на уровне 2019 года", - сказал Вареха.

По его словам, на протяжении шести последних лет Краснодарский край занимал вторую строчку в рейтинге регионов России по вводу жилья после Московской области. "В Москве сейчас ведется большая масштабная работа по реновации жилья, поэтому и объемы ввода жилья увеличились, столица занимает в текущем году второе место, Кубань соответственно занимает третью позицию рейтинга субъектов РФ по вводу жилья", - уточнил собеседник агентства.

При этом он отметил, что в ближайшие годы Краснодарский край не прогнозирует резкое увеличение объемов ввода жилья в связи с вышеуказанными причинами.