Уровень газификации Липецкой области достиг почти 100%

По его словам, введены в эксплуатацию три межпоселковых газопровода общей протяженностью 18,6 километра. Это позволило обеспечить газом пять населенных пунктов региона: поселок Первое Мая Липецкого района, село Крутое Лебедянского района, а также деревни Алексеевка, Заря и Писаревка Задонского района. Новые газопроводы создадут условия для газификации более 200 домовладений.

"Наша область газифицирована на 97%. По этому показателю мы опережаем ряд российских регионов, но наша цель – полная газификация. На недавней встрече с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером была достигнута договоренность о стопроцентной газификации Липецкой области. Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей. Голубое топливо должно прийти в каждое село и в каждый дом", – сказал Артамонов.