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РИА Новости
Липецкая область

Уровень газификации Липецкой области достиг почти 100%

11:15 06.11.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроверка газового оборудования в жилых домах
Проверка газового оборудования в жилых домах
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛИПЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Еще пять населенных пунктов Липецкой области газифицированы в рамках реализации программы по газификации и реконструкции газораспределительных областных сетей, таким образом регион газифицирован практически на 100%, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, введены в эксплуатацию три межпоселковых газопровода общей протяженностью 18,6 километра. Это позволило обеспечить газом пять населенных пунктов региона: поселок Первое Мая Липецкого района, село Крутое Лебедянского района, а также деревни Алексеевка, Заря и Писаревка Задонского района. Новые газопроводы создадут условия для газификации более 200 домовладений.
"Наша область газифицирована на 97%. По этому показателю мы опережаем ряд российских регионов, но наша цель – полная газификация. На недавней встрече с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером была достигнута договоренность о стопроцентной газификации Липецкой области. Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей. Голубое топливо должно прийти в каждое село и в каждый дом", – сказал Артамонов.
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