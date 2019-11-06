Минпромторг: Россия выигрывает от расширения открытости экономики Китая

МОСКВА, 6 ноя - . Российские компании выиграют от расширения открытости китайской экономики, заявил в интервью заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев. " Проект "Россия-Китай: главное . Российские компании выиграют от расширения открытости китайской экономики, заявил в интервью заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.

Он отметил, что в последние несколько лет Китай последовательно снимает ограничения по доступу в отдельные сектора экономики, так называемый "негативный список" запрещенных отраслей сокращается. Кроме того, созданы свободные экономические зоны, в их числе - Шанхай, где с 5 по 10 ноября проходит 2-е Китайское международное импортное ЭКСПО.

В то же время политика Китая по расширению открытости создает условия, в которых российские компании должны постоянно повышать свою конкурентоспособность.

Груздев напомнил, что несколько лет назад по российской инициативе, которая была поддержана китайской стороной, был создан специальный механизм по устранению барьеров в торговле и инвестициях.

"Это такой межправительственный диалог в рамках одной из подкомиссий, где мы, опираясь на мнение и информацию бизнеса, поднимаем вопросы, которые являются сдерживающим фактором – будь то регулирование или какие-то частные случаи поведения партнеров - чтобы устранить эти излишние барьеры", - пояснил он.