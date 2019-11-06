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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Минпромторг: Россия выигрывает от расширения открытости экономики Китая

11:11 06.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра экономического развития РФ Алексей Груздев
Заместитель министра экономического развития РФ Алексей Груздев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Российские компании выиграют от расширения открытости китайской экономики, заявил в интервью заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.
Он отметил, что в последние несколько лет Китай последовательно снимает ограничения по доступу в отдельные сектора экономики, так называемый "негативный список" запрещенных отраслей сокращается. Кроме того, созданы свободные экономические зоны, в их числе - Шанхай, где с 5 по 10 ноября проходит 2-е Китайское международное импортное ЭКСПО.
В то же время политика Китая по расширению открытости создает условия, в которых российские компании должны постоянно повышать свою конкурентоспособность.
Груздев напомнил, что несколько лет назад по российской инициативе, которая была поддержана китайской стороной, был создан специальный механизм по устранению барьеров в торговле и инвестициях.
Шанхай
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"Это такой межправительственный диалог в рамках одной из подкомиссий, где мы, опираясь на мнение и информацию бизнеса, поднимаем вопросы, которые являются сдерживающим фактором – будь то регулирование или какие-то частные случаи поведения партнеров - чтобы устранить эти излишние барьеры", - пояснил он.
Помимо этого, как рассказал замглавы Минпромторга, поддержку российским компаниям в Китае оказывают Российский экспортный центр и Торговое представительство РФ в КНР. Они помогают разобраться в изменениях китайского законодательства, в подборе партнеров, а также в защите прав интеллектуальной собственности.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
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