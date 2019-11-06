Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана открылся в Омске

ОМСК, 6 ноя – РИА Новости. Форум межрегионального сотрудничества России и Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана открылся в среду Омске при участии губернатора Омской области Александра Буркова и вице-министра торговли и интеграции Казахстана Кайрата Торебаева, сообщает правительство российского региона.

"Сегодня дан старт XVI Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Форум начался с открытия выставки, где мы видим все передовое в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, системе государственного и муниципального управления. Для нас важна кооперация с предприятиями Казахстана", - заявил Бурков.

Губернатор отметил, что у Омской области исторически были выстроены производственные связи с Казахстаном и выставка "Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана" подтверждает, что предприятия Омской области и Казахстана эффективно развиваются и активно взаимодействуют в рамках приграничного сотрудничества.

"Форум второй раз проводится в Омске. Это неслучайно. Исторически Казахстан и Омская область тесно взаимодействуют. Наши компании сюда приехали, появились новые контракты. Это экономика взаимоотношений в действии. Мы будем продолжать работать, сотрудничать, интересов много. Сегодня много сессий… пять сессий, заседание делового совета, подписание документов. Обширная повестка дня. Нам есть что предложить друг другу. Мы будем в дальнейшем сотрудничать", - приводятся в сообщении слова Торебаева.

Омский губернатор подчеркнул, что впервые в форуме принимает активное участие молодежь. Пройдет молодежный форум по нескольким направлением, предстоит несколько панельных сессий, в том числе панельная сессия, которая касается дипломатических отношений – "Молодые дипломаты Казахстана и России".