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РИА Новости

Выступление Кирилла Вышинского на конференции ОБСЕ. Прямая трансляция

11:04 06.11.2019 (обновлено: 11:19 06.11.2019)
2024
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня", бывший руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский принимает участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ, которая проходит в Москве.
На мероприятии обсудят четыре темы: свободу СМИ и их плюрализм в России и регионе ОБСЕ, безопасность журналистов, фейковые новости и дезинформацию, а также саморегуляцию средств массовой информации.
В конференции примут участие около двухсот журналистов и неправительственных организаций, а также международных экспертов и политиков.
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Кирилл ВышинскийОБСЕМосква
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