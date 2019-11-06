Выступление Кирилла Вышинского на конференции ОБСЕ. Прямая трансляция

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня", бывший руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский принимает участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ, которая проходит в Москве.
На мероприятии обсудят четыре темы: свободу СМИ и их плюрализм в России и регионе ОБСЕ, безопасность журналистов, фейковые новости и дезинформацию, а также саморегуляцию средств массовой информации.
В конференции примут участие около двухсот журналистов и неправительственных организаций, а также международных экспертов и политиков.