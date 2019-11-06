Пожар на ювелирном заводе в Костромской области полностью ликвидировали

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пожар на ювелирном заводе Diamant в Костромской области удалось полностью ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось, что в Костромской области загорелось здание ювелирного завода Diamant, по предварительным данным, пострадал один человек.
"Общая площадь пожара в непроизводственном здании на территории завода составила порядка 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожар полностью ликвидирован, продолжается проливка сгоревших конструкций.