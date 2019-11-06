В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*

БИШКЕК, 6 ноя - РИА Новости. Сотрудники спецслужб Сотрудники спецслужб Киргизии задержали одного из главарей экстремистской организации " Хизб ут-Тахрир "*, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Государственного комитета Национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"ГКНБ Киргизии в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках борьбы с незаконной деятельностью религиозно-экстремистских и террористических организаций в Бишкеке задержан "Амир" религиозно-экстремистской организации (РЭО) "Хизбут-Тахрир"* гражданин одной из соседних республик "Ш.Т.", который на территории КР занимался координацией деятельности подпольных ячеек РЭО", - заявили в пресс-службе.

По данным ГКНБ, задержанный находился в межгосударственном розыске за причастность к РЭО "Хизбут-Тахрир"* в одной из соседних республик.

"Используя поддельный паспорт, "Ш.Т." скрывался и вел активную экстремистскую деятельность на территории Киргизии", - уточнили в ведомстве.

Как добавили в пресс-службе Госкомитета, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он водворен в СИЗО Бишкека.