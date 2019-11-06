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РИА Новости

В США уверены, что Россия, КНР и Иран попробуют вмешаться в выборы

03:48 06.11.2019
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© REUTERS / Brian SnyderПредвыборная кампания в США
Предвыборная кампания в США
© REUTERS / Brian Snyder
Предвыборная кампания в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Россия, Китай и Иран попытаются вмешаться в процесс голосования на президентских выборах в США в 2020 году или повлиять на предпочтения избирателей, говорится в распространенном в среду совместном заявлении глав минюста, минобороны, ФБР и ряда других правоохранительных ведомств США.
"Россия, Китай, Иран и другие иностранные враждебные игроки - все будут пытаться вмешаться в процесс голосования или повлиять на предпочтения избирателей", - говорится в документе, подписанном главами семи ведомств.
По их мнению, недоброжелатели могут организовывать кампании в соцсетях, насаждать дезинформацию или проводить кибератаки на инфраструктуру голосования.
"На данный момент у нас нет свидетельств взлома инфраструктуры выборов или сбоев в ней, которые позволили бы противникам помешать голосованию, изменить число голосов или подорвать возможности подсчета голосов, но мы продолжаем активно отслеживать все угрозы выборам в США", - говорится в заявлении.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
25 октября, 13:39РИА Новости
В МИД готовы дать ответ по обвинениям во вмешательстве в выборы в США
В апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование так называемого "вмешательства РФ" в выборы в США в 2016 году и пришел к заключению, что такое вмешательство имело место через социальные сети и путем хакерских атак. В рамках расследования предъявлены обвинения и введены санкции в отношении ряда российских лиц и компаний. Россия отвергает эти обвинения.
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Роберт МюллерФедеральное бюро расследований СШАКитайРоссияИранСШАВ мире
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