В США уверены, что Россия, КНР и Иран попробуют вмешаться в выборы

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Россия, Россия, Китай Иран попытаются вмешаться в процесс голосования на президентских выборах в США в 2020 году или повлиять на предпочтения избирателей, говорится в распространенном в среду совместном заявлении глав минюста, минобороны, ФБР и ряда других правоохранительных ведомств США.

"Россия, Китай, Иран и другие иностранные враждебные игроки - все будут пытаться вмешаться в процесс голосования или повлиять на предпочтения избирателей", - говорится в документе, подписанном главами семи ведомств.

По их мнению, недоброжелатели могут организовывать кампании в соцсетях, насаждать дезинформацию или проводить кибератаки на инфраструктуру голосования.

"На данный момент у нас нет свидетельств взлома инфраструктуры выборов или сбоев в ней, которые позволили бы противникам помешать голосованию, изменить число голосов или подорвать возможности подсчета голосов, но мы продолжаем активно отслеживать все угрозы выборам в США", - говорится в заявлении.