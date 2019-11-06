Более 30 сирийских военных приедут зимой на реабилитацию в Крым

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости, Светлана Задёра. Группа из 30-50 сирийских военнослужащих приедет зимой в Крым на реабилитацию за счет российской стороны, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
"Зимой мы намерены привезти (сирийских - ред.) детей и военнослужащих на реабилитацию. У нас хорошо функционирует система реабилитации после заболеваний опорно-двигательного аппарата. Если у людей есть ранения, они потеряли конечности, это те случаи, когда нужны и грязи, и массажи, и соответствующий отдых в бассейнах или на море. Эта часть у нас хорошо поставлена. В этом году за наш счет приедет группа от 30 до 50 военнослужащих", - сказал Мурадов.
По словам полпреда, ранее проходившие реабилитацию в Крыму сирийские дети остались довольны. "Ребятишки какие-то слова выучили на русском языке, у них интерес к России возник. У сирийцев, конечно, сейчас очень теплые чувства к нашей стране", - сказал Мурадов.
Ранее депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская сообщала, что военнослужащие сирийской армии, получившие ранения, пройдут реабилитацию в Крыму.