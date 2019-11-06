Более 30 сирийских военных приедут зимой на реабилитацию в Крым

"Зимой мы намерены привезти (сирийских - ред.) детей и военнослужащих на реабилитацию. У нас хорошо функционирует система реабилитации после заболеваний опорно-двигательного аппарата. Если у людей есть ранения, они потеряли конечности, это те случаи, когда нужны и грязи, и массажи, и соответствующий отдых в бассейнах или на море. Эта часть у нас хорошо поставлена. В этом году за наш счет приедет группа от 30 до 50 военнослужащих", - сказал Мурадов.