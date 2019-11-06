Полицейские нашли у двух жителей Приморья свыше 450 кустов конопли

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя - РИА Новости. Полицейские обнаружили и изъяли у двух жителей Приморья 450 кустов конопли и 74 килограмма марихуаны, сообщает региональное УМВД РФ.
По данным полиции, ранее судимые жители Уссурийска в возрасте 25 и 35 лет на участке у реки Раздольная выращивали коноплю.
"В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли 450 кустов маньчжурской конопли... В лесополосе, где подозреваемые занимались сбором и переработкой выращенных растений, сотрудники полиции обнаружили полимерный полог и пять мешков с высушенными верхушечными частями растений, похожих на коноплю", - говорится в сообщении.
Подозреваемых задержали с поличным на месте, отмечают в УМВД. Экспертиза установила, что найденное - марихуана массой 74 килограмма. Задержанные сознались. Возбуждены уголовные дела, фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает полиция.