Полицейские нашли у двух жителей Приморья свыше 450 кустов конопли

"В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли 450 кустов маньчжурской конопли... В лесополосе, где подозреваемые занимались сбором и переработкой выращенных растений, сотрудники полиции обнаружили полимерный полог и пять мешков с высушенными верхушечными частями растений, похожих на коноплю", - говорится в сообщении.