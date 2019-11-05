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РИА Новости
Культура

В Кремле готовят выставку к юбилею Петра Великого

07:15 05.11.2019 (обновлено: 21:16 05.11.2019)
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© РИА Новости / Б.Манушин / Перейти в фотобанкРепродукция мозаичного портрета Петра I М.В. Ломоносова. 1754 год
Репродукция мозаичного портрета Петра I М.В. Ломоносова. 1754 год
© РИА Новости / Б.Манушин
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Выставка "Петр. Первый. Коллекционер, исследователь, художник", приуроченная к празднованию 350-летия со дня рождения императора, пройдет в Музеях Московского Кремля с 29 ноября 2019 года по 8 марта 2020 года, сообщается в пресс-релизе.
В международном проекте примут участие музеи России и Европы, располагающие коллекциями, связанными с личностью Петра Великого.

"Около 200 экспонатов: мемориальные вещи, уникальные архивные документы, регалии, парадное оружие, выдающиеся произведения ювелирного искусства, живописи, графики, скульптуры, глиптики, а также медали и монеты помогут представить Петра I как покровителя искусств и коллекционера, создателя первого российского публичного музея", - говорится в пресс-релизе.

Посетители увидят научные инструменты, принадлежавшие императору, предметы из его "Китайской" и "Сибирской" коллекций, редкие книжные издания и рисунки.
Большое внимание будет уделено Петру I как создателю Академии наук. Среди экспонатов представлены собственноручно созданные им вещи и художественные произведения.
Экспозицию сопроводят масштабной культурно-образовательной программой, включающей лекции и интерактивные занятия для детей и взрослых.
В выставке примут участие: Музей "Зеленые своды" (Дрезден), Музей истории Амстердама, Национальный морской музей (Гринвич), а также российские музеи, архивы и библиотеки: Государственный Эрмитаж, Военно-морской музей (Санкт-Петербург), Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (Санкт-Петербург), Государственный музей керамики и "Усадьба Кусково", Российский государственный архив древних актов, Архив Санкт-Петербургского отделения академии наук, Библиотека академии наук (Санкт-Петербург).
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