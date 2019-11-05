В Кремле готовят выставку к юбилею Петра Великого

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Выставка "Петр. Первый. Коллекционер, исследователь, художник", приуроченная к празднованию 350-летия со дня рождения императора, пройдет в Музеях Московского Кремля с 29 ноября 2019 года по 8 марта 2020 года, сообщается в пресс-релизе.

В международном проекте примут участие музеи России и Европы, располагающие коллекциями, связанными с личностью Петра Великого.

"Около 200 экспонатов: мемориальные вещи, уникальные архивные документы, регалии, парадное оружие, выдающиеся произведения ювелирного искусства, живописи, графики, скульптуры, глиптики, а также медали и монеты помогут представить Петра I как покровителя искусств и коллекционера, создателя первого российского публичного музея", - говорится в пресс-релизе.

Посетители увидят научные инструменты, принадлежавшие императору, предметы из его "Китайской" и "Сибирской" коллекций, редкие книжные издания и рисунки.

Большое внимание будет уделено Петру I как создателю Академии наук. Среди экспонатов представлены собственноручно созданные им вещи и художественные произведения.

Экспозицию сопроводят масштабной культурно-образовательной программой, включающей лекции и интерактивные занятия для детей и взрослых.