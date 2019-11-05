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РИА Новости

Помпео намерен обсудить в Германии ядерную проблему Ирана

20:27 05.11.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео намерен обсудить в Германии ядерную проблему Ирана, сказал журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
"Европейцы могли видеть, что иранцы двигаются в неправильном направлении в том, что касается ядерных материалов и обогащения урана. Наш взгляд таков, что иранский режим хочет использовать ядерные материалы для шантажа и попыток вытянуть деньги из Европы и Запада вообще. Думаю, этот вопрос возникнет в ходе наших дискуссий", - сказал представитель госдепартамента. Он не прокомментировал новое заявление Ирана о том, что тот вновь приступает к обогащению урана на подземном объекте в Фордо.
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Майк ПомпеоИранСШАВ мире
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