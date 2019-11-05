Помпео призвал Пекин прекратить преследования уйгуров

ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. США сохраняют озабоченность в связи с сообщениями о нарушениях прав родственников активистов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, призывают Пекин прекратить преследования уйгуров за границей, заявил во вторник госсекретарь США США сохраняют озабоченность в связи с сообщениями о нарушениях прав родственников активистов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, призывают Пекин прекратить преследования уйгуров за границей, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео

"Мы вновь призываем Пекин прекратить все нападки на уйгуров, живущих за пределами Китая, освободить всех незаконно задержанных и позволить семьям свободно общаться, не опасаясь последствий", - говорится в заявлении Помпео, опубликованном пресс-службой госдепартамента.

"Соединенные Штаты по-прежнему глубоко обеспокоены многочисленными сообщениями о том, что правительство Китайской Народной Республики (КНР) нарушает права, осуществляет заключения или произвольно задерживает родственников активистов уйгурских мусульман или выживших в концентрационных лагерях, предавших свои истории гласности", - говорится в заявлении госсекретаря. По его словам, "в ряде случаев такие нарушения произошли вскоре после встреч (родственников) с представителями госдепартамента".

На прошлой неделе в ООН прошло заседание Третьего комитета ГА ООН, занимающегося социальными, гуманитарными и культурными вопросами. На заседании прозвучали заявления от двух групп стран. В заявлении 23 государств, в числе которых Великобритания, США, Германия, Латвия, Литва, Эстония, говорилось, что авторы выражают озабоченность в связи с данными о массовых арестах, попытках ограничения религиозной и культурной деятельности массовой слежкой за уйгурами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Государства попросили Китай предоставить доступ в этот район офису Верховного комиссара ООН по правам человека.

Между тем, в заявлении 54 государств (в числе которых Россия, Белоруссия, Пакистан, Египет, Сербия, Боливия) отмечались значимые достижения Китая в области соблюдения прав человека, а также успехи в борьбе с терроризмом и радикализмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Авторы заявления выступили против "практики соответствующих стран по политизации вопросов прав человека путем обвинений и публичного оказания давления на другие государства".