Украинские силовики обстреляли село на юге ДНР, заявили в Донецке

ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли село Ленинское на юге самопровозглашенной Украинские силовики обстреляли село Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики , погиб ополченец, заявил во вторник журналистам представитель Народной милиции ДНР.

"Сегодня боевики из 36 бригады осуществили обстрел населенного пункта Ленинское. Выезд сотрудников специальных служб в указанный район для фиксации разрушений и пострадавших затруднен из-за продолжающегося обстрела. Не обошлось без потерь с нашей стороны. В результате обстрела получил ранение, не совместимое с жизнью, защитник республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

С 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно включает в себя дополнительные меры контроля за прекращением огня. Среди них запрет на ведение любого вида огня, на диверсионную деятельность, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.