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РИА Новости

Украинские силовики обстреляли село на юге ДНР, заявили в Донецке

19:25 05.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли село Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, погиб ополченец, заявил во вторник журналистам представитель Народной милиции ДНР.
"Сегодня боевики из 36 бригады осуществили обстрел населенного пункта Ленинское. Выезд сотрудников специальных служб в указанный район для фиксации разрушений и пострадавших затруднен из-за продолжающегося обстрела. Не обошлось без потерь с нашей стороны. В результате обстрела получил ранение, не совместимое с жизнью, защитник республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
С 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно включает в себя дополнительные меры контроля за прекращением огня. Среди них запрет на ведение любого вида огня, на диверсионную деятельность, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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