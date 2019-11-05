В Совфеде сравнили освоение Арктики с исследованием космоса

Он пояснил, что сейчас в разработке находятся четыре важных документа: основы государственной национальной политики по развитию арктической зоны РФ до 2035 года, стратегия развития Арктической зоны до 2035 года, программа социально-экономического развития Арктической зоны до 2025 года, а также документ о налоговых преференциях для предприятий, которые будут работать в Арктической зоне.