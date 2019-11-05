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РИА Новости

В Совфеде сравнили освоение Арктики с исследованием космоса

17:47 05.11.2019
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© Фото : Ryan SaultФиолетовый "мост" в небе над Арктикой
Фиолетовый мост в небе над Арктикой
© Фото : Ryan Sault
Фиолетовый "мост" в небе над Арктикой. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Освоение Арктики сегодня сопоставимо с освоением космоса, заявил заместитель председателя комитета СФ по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов, отметив, что для дальнейшего развития Арктики нужна новая Арктическая доктрина.
"Сегодня правильно говорят, что нужно рассматривать освоение Арктики как освоение космоса. Для России это драйверы в целом экономического роста, развития, потому что это притягивает и другие отрасли: речной транспорт, морской, инфраструктуру всю, железные дороги", - заявил Акимов на пресс-конференции на тему: "Развитие российской Арктики: основные приоритеты" в МИА "Россия сегодня".
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По его мнению, для дальнейшего развития Арктики нужна новая доктрина.
"Для дальнейшего развития Арктики нужна совершенно новая Арктическая доктрина, основы государственной политики", - добавил Акимов.
Он пояснил, что сейчас в разработке находятся четыре важных документа: основы государственной национальной политики по развитию арктической зоны РФ до 2035 года, стратегия развития Арктической зоны до 2035 года, программа социально-экономического развития Арктической зоны до 2025 года, а также документ о налоговых преференциях для предприятий, которые будут работать в Арктической зоне.
По словам Акимова, большая часть этих документов должна быть готова к 1 декабря этого года.
Парламентские слушания "О ходе подготовки проекта стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года" прошли в Совете Федерации 28 октября.
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