Жительница Мурманска попыталась украсть из магазина 16 кг сыра

"К прибывшим на объект росгвардейцам обратились сотрудники магазина, которые пояснили, что женщина, взяв с прилавка сыр "Ламбер" весом более 16 кг на сумму более 10 тысяч рублей, пыталась пройти мимо кассовой зоны, не заплатив", - говорится в сообщении.