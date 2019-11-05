Жителя Самарской области задержали по подозрению в финансировании "Нусры"*

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали местного жителя, подозреваемого в финансирования международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.
"Сотрудниками УФСБ России по Самарской области… пресечен один из каналов финансирования международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, задержан житель Самарской области, причастный к перечислению денежных средств на нужды указанной организации", - говорится в сообщении.
По данным УФСБ, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), он арестован решением суда.
*Запрещенная в России террористическая организация
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