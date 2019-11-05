Жителя Самарской области задержали по подозрению в финансировании "Нусры"*

"Сотрудниками УФСБ России по Самарской области… пресечен один из каналов финансирования международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, задержан житель Самарской области, причастный к перечислению денежных средств на нужды указанной организации", - говорится в сообщении.