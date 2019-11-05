Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T16:58Z
https://ria.ru/20191105/1560601359.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1732_1036x0_80_0_0_d573ab0d964ca7fd29b8580590671db9.jpg
РИА Новости

Жителя Самарской области задержали по подозрению в финансировании "Нусры"*

16:58 05.11.2019
538
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали местного жителя, подозреваемого в финансирования международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.
"Сотрудниками УФСБ России по Самарской области… пресечен один из каналов финансирования международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, задержан житель Самарской области, причастный к перечислению денежных средств на нужды указанной организации", - говорится в сообщении.
По данным УФСБ, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), он арестован решением суда.
*Запрещенная в России террористическая организация
Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
27 октября, 08:00РИА Новости
Пора валить. Куда боевики ИГ* бегут из Сирии
1800000
Обсудить 0
Самарская областьРоссияБезопасностьПроисшествия
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Дрон в небе
Росгвардия оценила опасность использования дронов на массовых акциях
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст
Эрнст рассказал о потенциальном разделении контента на Первом канале
Президент РФ Владимир Путин
Путин встретится с офицерами по случаю их назначения и присвоения званий
Британский певец и актер Гарри Стайлс
Гарри Стайлс заинтриговал фанатов сообщением в Сети
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Петербурге двух таможенников задержали за взятки от контрабандистов
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Путин назвал русский язык "мягкой силой"
Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в Москве
Полиция подала иск к организаторам протестов в Москве
Международный аэропорт Курумоч в Самаре
В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
Актер Петр Смидович
Умер актер Петр Смидович
Шеврон на рукаве новой формы
Закон о военной тайне защитит информацию о новом оружии, считает эксперт
Андрей Келин
Путин назначил Келина новым послом России в Великобритании
Геннадий Зюганов
Зюганов прокомментировал слова актера Миронова о нелюбви Ленина к России
Машина скорой помощи. Мексика
Число погибших после нападения на группу мормонов в Мексике возросло до 12
Такси
В Москве пьяный таксист протаранил припаркованные автомобили
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство в США осудило антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
05:57В Раде рассказали о беде Украины из-за возвращения "тупых людей" к власти
05:56Погибших при взрыве на танкере "Залив Америка" похоронят седьмого ноября
05:54В Гонконге неизвестный напал с ножом на члена парламента, сообщают СМИ
05:42Названа новая опасность никотиновой зависимости
Лента новостейМолния