В Тамбове открылся новый детский сад на 361 место

ТАМБОВ, 5 ноя - РИА Новости. В Тамбове открылся второй за неделю новый детский сад, в который зачислили 361 ребёнка, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

В новом детском саде "Машенька", который начал работать во вторник на улице Сабуровской в Тамбове, будет реализована концепция развивающего детского технопарка. Его девиз - "Мы конструируем будущее". В игровых познавательных лабораториях нового дети будут знакомиться с основами астрономии и биологии, развивать инженерные навыки, постигать основы конструирования.

"Детский сад "Машенька", как и открытый неделю назад "Медвежонок", построены в рамках реализации федерального (регионального) проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография". На строительство "Машеньки" было направлено 238,6 миллиона рублей. Из них 150,9 миллиона рублей - средства федерального бюджета. За счет дополнительных вложений построены инженерные сети и сооружения: котельная, теплопункт, сети водоснабжения. На эти цели выделен 21 миллион рублей из бюджета Тамбовской области", - сказал представитель пресс-службы.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поздравил родителей дошколят и коллектив детского сада с его открытием, отметил безупречное качество выполненных работ и подарил развивающему детскому технопарку биолабораторию.

"Открытие подобных детских садов – это праздник для всей области. Ведь мы понимаем: нужно сделать все возможное, чтобы снять очередность в детские сады ребят в возрасте до 3 лет, помочь молодым мамам выйти на работу", - приводит пресс-служба слова Никитина.