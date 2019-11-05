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РИА Новости
Тамбовская область

В Тамбове открылся новый детский сад на 361 место

16:56 05.11.2019 (обновлено: 20:47 05.11.2019)
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© Fotolia / santypanРебенок в детском саду
Ребенок в детском саду
© Fotolia / santypan
ТАМБОВ, 5 ноя - РИА Новости. В Тамбове открылся второй за неделю новый детский сад, в который зачислили 361 ребёнка, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
В новом детском саде "Машенька", который начал работать во вторник на улице Сабуровской в Тамбове, будет реализована концепция развивающего детского технопарка. Его девиз - "Мы конструируем будущее". В игровых познавательных лабораториях нового дети будут знакомиться с основами астрономии и биологии, развивать инженерные навыки, постигать основы конструирования.

"Детский сад "Машенька", как и открытый неделю назад "Медвежонок", построены в рамках реализации федерального (регионального) проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография". На строительство "Машеньки" было направлено 238,6 миллиона рублей. Из них 150,9 миллиона рублей - средства федерального бюджета. За счет дополнительных вложений построены инженерные сети и сооружения: котельная, теплопункт, сети водоснабжения. На эти цели выделен 21 миллион рублей из бюджета Тамбовской области", - сказал представитель пресс-службы.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поздравил родителей дошколят и коллектив детского сада с его открытием, отметил безупречное качество выполненных работ и подарил развивающему детскому технопарку биолабораторию.
"Открытие подобных детских садов – это праздник для всей области. Ведь мы понимаем: нужно сделать все возможное, чтобы снять очередность в детские сады ребят в возрасте до 3 лет, помочь молодым мамам выйти на работу", - приводит пресс-служба слова Никитина.
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В пресс-службе добавили, что феврале 2019 года глава области взял повышенные обязательства перед федеральным центром по ликвидации очереди детей в возрасте до 3 лет к 2021 году. Благодаря этому только в 2019 году в Тамбовской области будут введены в эксплуатацию пять новых детских садов в целом на 850 мест.
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