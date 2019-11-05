Госдума призвала ООН повлиять на отмену США экономической блокады Кубы

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла обращение к Генассамблее ООН и мировому сообществу с требованием призвать США прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы.

Нижняя палата российского парламента принимает заявление с призывом прекратить экономическую блокады Кубы ежегодно.

"Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации обращается к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, мировому сообществу с призывом оказать влияние на Соединенные Штаты Америки в целях прекращения экономической, финансовой и торговой блокады Республики Куба ", - говорится в тексте обращения.

Как отмечается в документе, несмотря на то, что подавляющее большинство государств-членов ООН неоднократно поддерживали резолюции, призывающие США отменить санкции в отношении независимого государства, Соединенные Штаты Америки продолжают санкционное воздействие в отношении Кубы и непрерывно ужесточают меры такого воздействия.

"В сентябре 2019 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ об очередном продлении эмбарго. Кроме того, США непрерывно создаются новые препятствия для торговой и инвестиционной деятельности американских компаний на Кубе и компаний других иностранных государств, продолжают вводиться ограничения на туристические поездки на Кубу и на денежные переводы на родину кубинцев, находящихся в США", - отмечается в обращении.

Госдума подчеркивает, что в условиях глобализации, хозяйственных связей экономическая, финансовая и торговая блокада Кубы со стороны США является значительным препятствием для успешного развития кубинской экономики. Депутаты подчеркивают, что реализуемые США санкционные меры, носящие экстерриториальный характер, - существенная преграда для развития отношений Кубы не только с США, но и с другими государствами.

"Политика санкций наносит прямой ущерб различным сферам жизнедеятельности кубинского государства, прежде всего энергетике, транспорту, здравоохранению и образованию, продовольственной безопасности, развитию культуры и спорта. В ответ на новые санкционные ограничения в 2019 году властям Кубы пришлось вводить жесткий контроль за товарами первой необходимости в целях их справедливого распределения", - говорится в обращении.