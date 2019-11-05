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РИА Новости
Новости Подмосковья

Рекультивация полигона ТБО стартовала в Шатуре

16:44 05.11.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковРаботы по рекультивации полигона бытовых отходов
Работы по рекультивации полигона бытовых отходов
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В подмосковной Шатуре началась рекультивация полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на администрацию муниципалитета.
На рекультивацию выделили 141 миллион рублей. Произведут ее по стандартному проекту, включающему в себя сбор и утилизацию фильтрата, дегазацию, создание сортировочного комплекса. Также в ходе работ укроют тело свалки. Кроме того, на территории шатурского полигона установят линии электропередачи и трансформатор.
До начала следующего года на свалке построят конденсационный коллектор – дренажную канаву, принимающую поступающую жидкость. Также на полигоне установят емкость для сбора отстоя фильтрата, открытый пожарный бассейн с очищенной водой. До мая 2020-го возведут и станцию очистки фильтрата.
"До Нового года мы начнем строить коллектор, бассейн приема на 800 кубов, один из двух 100-кубовых приемников для гущи (в итоге их будет два) и один из двух 600-кубовых (их тоже должно быть два) бассейнов для сбора очищенной технической воды", – рассказал Андрей Келлер, глава городского округа Шатура.
До майских праздников на полигоне построят вторую часть станции сбора и очистки фильтрата. По проекту на месте дегазации не будет гореть факел. В теле свалки пробурят скважину, а газ будет выходить в трубу высотой до 35 метров.
По решению комиссии по безопасности дорожного движения запрещен проезд грузовиков в сторону полигона с 19.00 до 7.00. Соответствующий дорожный знак установили в районе свалки.
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