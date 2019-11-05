Рекультивация полигона ТБО стартовала в Шатуре

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В подмосковной Шатуре началась рекультивация полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом сообщил телеканал В подмосковной Шатуре началась рекультивация полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на администрацию муниципалитета.

На рекультивацию выделили 141 миллион рублей. Произведут ее по стандартному проекту, включающему в себя сбор и утилизацию фильтрата, дегазацию, создание сортировочного комплекса. Также в ходе работ укроют тело свалки. Кроме того, на территории шатурского полигона установят линии электропередачи и трансформатор.

До начала следующего года на свалке построят конденсационный коллектор – дренажную канаву, принимающую поступающую жидкость. Также на полигоне установят емкость для сбора отстоя фильтрата, открытый пожарный бассейн с очищенной водой. До мая 2020-го возведут и станцию очистки фильтрата.

"До Нового года мы начнем строить коллектор, бассейн приема на 800 кубов, один из двух 100-кубовых приемников для гущи (в итоге их будет два) и один из двух 600-кубовых (их тоже должно быть два) бассейнов для сбора очищенной технической воды", – рассказал Андрей Келлер, глава городского округа Шатура.

До майских праздников на полигоне построят вторую часть станции сбора и очистки фильтрата. По проекту на месте дегазации не будет гореть факел. В теле свалки пробурят скважину, а газ будет выходить в трубу высотой до 35 метров.