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РИА Новости

Иран попросил МАГАТЭ направить наблюдателей в Фордо

16:41 05.11.2019 (обновлено: 17:09 05.11.2019)
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© страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии
© страница IAEA в Twitter
Международное агентство по атомной энергии. Архивное фото
ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Иран направил в МАГАТЭ официальное письмо о начале деятельности в Фордо и попросил агентство направить инспекторов для наблюдения за процессом, заявил во вторник постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади.
Иран с 6 ноября начнет использование центрифуг на объекте в Фордо, запрещенное ядерной сделкой, заявил во вторник президент Ирана Хасан Роухани.
"Посол Гариб Абади: после заявления президента Хасана Роухани и указания Организации по атомной энергии Ирана начать процесс ввода газа в Фордо, МАГАТЭ было направлено официальное письмо о том, что ввод фторида урана в центрифуги в Фордо начнётся завтра, и агентство было запрошено направить инспекторов, чтобы наблюдать за процессом", - говорится в Twitter иранского постпредства.
Ядерная сделка предполагает, что Иран проведет перепрофилирование ядерного объекта в Фордо под ядерный центр для производства стабильных изотопов, воздерживаясь от обогащения урана на нем, оставив Натанз в качестве единственного объекта по обогащению урана.
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Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.
Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касалась запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
В начале же сентября Иран в третий раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке. Тогда Тегеран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
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Хасан РоуханиСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МАГАТЭИранВ мире
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