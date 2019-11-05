Иран попросил МАГАТЭ направить наблюдателей в Фордо

ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Иран направил в Иран направил в МАГАТЭ официальное письмо о начале деятельности в Фордо и попросил агентство направить инспекторов для наблюдения за процессом, заявил во вторник постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади.

Иран с 6 ноября начнет использование центрифуг на объекте в Фордо, запрещенное ядерной сделкой, заявил во вторник президент Ирана Хасан Роухани.

"Посол Гариб Абади: после заявления президента Хасана Роухани и указания Организации по атомной энергии Ирана начать процесс ввода газа в Фордо, МАГАТЭ было направлено официальное письмо о том, что ввод фторида урана в центрифуги в Фордо начнётся завтра, и агентство было запрошено направить инспекторов, чтобы наблюдать за процессом", - говорится в Twitter иранского постпредства.

Ядерная сделка предполагает, что Иран проведет перепрофилирование ядерного объекта в Фордо под ядерный центр для производства стабильных изотопов, воздерживаясь от обогащения урана на нем, оставив Натанз в качестве единственного объекта по обогащению урана.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.

Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касалась запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).