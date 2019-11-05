Конкурс историй о добрых делах проводится на портале "Добро.Журнал"

© Юлия Маклакова Конкурс историй о добрых делах проводится на портале "Добро.Журнал"

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. На онлайн-платформе "Добро.Журнал" проходит грантовый конкурс по социальной тематике, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров.

Рассматривать работы будут в трех номинациях: лучший текст (репортажи, очерки, аналитические материалы), лучший фоторепортаж и лучшее видео. Победителей определит жюри из журналистов, общественных и культурных деятелей.

Лучшие авторы смогут поучаствовать в образовательных семинарах с участием топ-блогеров, а победители конкурса получат микрогранты на дальнейшее ведение блога на платформе "Добро.Журнала".

Для участия необходимо прислать историю о добром деле, заполнив форму для публикаций на портале "Добро.Журнала" и добавить галочку в поле "Принять участие в конкурсе". Прием заявок продлится до 17 ноября.