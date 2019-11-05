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РИА Новости
Школа волонтера

Конкурс историй о добрых делах проводится на портале "Добро.Журнал"

16:41 05.11.2019
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© Юлия МаклаковаКонкурс историй о добрых делах проводится на портале "Добро.Журнал"
Конкурс историй о добрых делах проводится на портале Добро.Журнал
© Юлия Маклакова
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. На онлайн-платформе "Добро.Журнал" проходит грантовый конкурс по социальной тематике, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров.
Рассматривать работы будут в трех номинациях: лучший текст (репортажи, очерки, аналитические материалы), лучший фоторепортаж и лучшее видео. Победителей определит жюри из журналистов, общественных и культурных деятелей.
Лучшие авторы смогут поучаствовать в образовательных семинарах с участием топ-блогеров, а победители конкурса получат микрогранты на дальнейшее ведение блога на платформе "Добро.Журнала".
Стартовало народное голосование конкурса Доброволец России – 2019
1 ноября, 10:39Школа волонтера
Стартовало народное голосование конкурса "Доброволец России – 2019"
Для участия необходимо прислать историю о добром деле, заполнив форму для публикаций на портале "Добро.Журнала" и добавить галочку в поле "Принять участие в конкурсе". Прием заявок продлится до 17 ноября.
Общий грантовый фонд конкурса составляет 1 млн рублей. Церемония награждения победителей состоится в Сочи на Международном форуме добровольцев 3–5 декабря 2019 года.
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