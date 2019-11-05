Зюганов прокомментировал слова актера Миронова о нелюбви Ленина к России

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не согласился с высказыванием актера Евгения Миронова о том, что Владимир Ленин "не жаловал" Россию и не любил русских.
Ранее Миронов, который готовился к роли в фильме "Ленин. Неизбежность", заявил в интервью "Известиям", что российский революционер "Россию не жаловал, русских не любил вообще".
"Я изучал все основные труды Ленина. Он не просто любил Россию, он о ней думал, заботился и предложил вариант, который спас Россию. Ему было 25 лет, когда он засел за изучение развития капитализма в России, он исследовал почти 500 источников, написал потрясающую работу", - сказал Зюганов РИА Новости.
Он добавил, что оценивает политиков не по отдельным высказываниям, а по результатам их деятельности. Зюганов считает результат работы Ленина непревзойденным. "Советская страна занимала первые-вторые места по всем показателям, перед ней шапку снимали во всем мире", - отметил лидер КПРФ.
"Я хочу, чтобы талантливые художники оценивали по результату... Они должны видеть объективную сторону вопроса, не только свои желания и настроения", - добавил Зюганов.