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РИА Новости

Зюганов прокомментировал слова актера Миронова о нелюбви Ленина к России

16:38 05.11.2019 (обновлено: 17:18 05.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов
 Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не согласился с высказыванием актера Евгения Миронова о том, что Владимир Ленин "не жаловал" Россию и не любил русских.
Ранее Миронов, который готовился к роли в фильме "Ленин. Неизбежность", заявил в интервью "Известиям", что российский революционер "Россию не жаловал, русских не любил вообще".
"Я изучал все основные труды Ленина. Он не просто любил Россию, он о ней думал, заботился и предложил вариант, который спас Россию. Ему было 25 лет, когда он засел за изучение развития капитализма в России, он исследовал почти 500 источников, написал потрясающую работу", - сказал Зюганов РИА Новости.
Он добавил, что оценивает политиков не по отдельным высказываниям, а по результатам их деятельности. Зюганов считает результат работы Ленина непревзойденным. "Советская страна занимала первые-вторые места по всем показателям, перед ней шапку снимали во всем мире", - отметил лидер КПРФ.
"Я хочу, чтобы талантливые художники оценивали по результату... Они должны видеть объективную сторону вопроса, не только свои желания и настроения", - добавил Зюганов.
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Евгений МироновВладимир Ленин (Владимир Ульянов)КПРФГеннадий ЗюгановМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Миронов прав. Зюганову следует не забывать какую Россию большевики разрушили, и на чьих заделах и достижениях Ленин начал строить свое государство. Кого советская власть использовала для восстановления страны после гражданской войны, а потом сгноила в лагерях.
5 ноября, 16:46
DIDenis Inkognito
9000015
Расскажите лучше, как вы, демократы, свергнув царя, с февраля по октябрь всё под нуль спустили и с чего пришлось начинать Ленину.
5 ноября, 16:48
vvab6
1811004
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