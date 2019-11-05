Зюганов прокомментировал слова актера Миронова о нелюбви Ленина к России

"Я изучал все основные труды Ленина. Он не просто любил Россию, он о ней думал, заботился и предложил вариант, который спас Россию. Ему было 25 лет, когда он засел за изучение развития капитализма в России, он исследовал почти 500 источников, написал потрясающую работу", - сказал Зюганов РИА Новости.