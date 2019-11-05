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РИА Новости

ЕСПЧ не будет пересматривать решение по делу о бытовом насилии в России

16:33 05.11.2019 (обновлено: 16:44 05.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Страсбургский суд не будет пересматривать решение по первому делу о бытовом насилии в России, РФ должна заплатить более 20 тысяч евро, говорится в сообщении суда, поступившем в РИА Новости.
Накануне Коллегия Большой палаты Европейского суда по правам человека приняла решение об отказе в пересмотре первого постановления о бытовом насилии в России. В релизе среди дел, по которым было принято решение отказать, значится и жалоба по делу "Володина против России".
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В июле Страсбургский суд вынес первое решение по делу о бытовом насилии в России, постановив выплатить россиянке более 20 тысяч евро в качестве возмещения морального вреда. Женщина жаловалась на то, что власти не смогли защитить ее "от повторного насилия в семье, включая нападения, похищения, преследования и угрозы". По мнению суда, в отношении россиянки были нарушены статьи Европейской конвенции по правам человека, запрещающие дискриминацию и бесчеловечное либо унижающего достоинство обращение.
Согласно судебным материалам, заявительница, которую до смены имени в 2018 году звали Валерия Володина, имеет российское гражданство, она родилась в 1985 году и жила в Ульяновске. Ее новое имя не приводится для сохранения конфиденциальности. Имя мужчины, фигурировавшего в жалобе, суд не также приводит, называя его С. По данным суда, а 2014 году Володина познакомилась с С., они начали жить вместе в Ульяновске. Когда женщина решила уйти от него в мае 2015 года, он стал проявлять агрессию и угрожать убить ее, если она откажется вернуться, говорится в тексте жалобы.
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