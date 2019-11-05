СК в Омске организовал проверку после эвакуации детей из сауны через окно

"Следственными органами СК РФ по Омской области по сообщению, размещенному пользователем социальной сети "ВКонтакте", а также в средствах массовой информации проводится доследственная проверка по факту прорыва трубы в одной из саун Омска", - говорится в сообщении.
По предварительным данным СК, ночью 4 ноября в сауне "Берлога" из-за прорыва трубы с кипятком посетителям из-за бездействия администрации заведения пришлось самим эвакуировать детей через окно. Дети не пострадали, уточнили в управлении.
По данным некоторых СМИ и очевидцев в соцсетях, один из запасных выходов в сауне оказался заколочен, второй заперт, при этом ключа от двери у администраторов не было.
В ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства и причины случившегося, а действиям сотрудников сауны будет дана правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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