СК в Омске организовал проверку после эвакуации детей из сауны через окно

НОВОСИБИРСК, 5 ноя – РИА Новости. Следователи Следователи СК Омске организовали проверку после инцидента в местной сауне, из которой посетителям из-за порыва трубы с горячей водой пришлось эвакуировать детей через окно.

"Следственными органами СК РФ по Омской области по сообщению, размещенному пользователем социальной сети "ВКонтакте", а также в средствах массовой информации проводится доследственная проверка по факту прорыва трубы в одной из саун Омска", - говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, ночью 4 ноября в сауне "Берлога" из-за прорыва трубы с кипятком посетителям из-за бездействия администрации заведения пришлось самим эвакуировать детей через окно. Дети не пострадали, уточнили в управлении.

По данным некоторых СМИ и очевидцев в соцсетях, один из запасных выходов в сауне оказался заколочен, второй заперт, при этом ключа от двери у администраторов не было.