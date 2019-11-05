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РИА Новости

СК в Омске организовал проверку после эвакуации детей из сауны через окно

15:54 05.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 5 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Омске организовали проверку после инцидента в местной сауне, из которой посетителям из-за порыва трубы с горячей водой пришлось эвакуировать детей через окно.
"Следственными органами СК РФ по Омской области по сообщению, размещенному пользователем социальной сети "ВКонтакте", а также в средствах массовой информации проводится доследственная проверка по факту прорыва трубы в одной из саун Омска", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным СК, ночью 4 ноября в сауне "Берлога" из-за прорыва трубы с кипятком посетителям из-за бездействия администрации заведения пришлось самим эвакуировать детей через окно. Дети не пострадали, уточнили в управлении.
По данным некоторых СМИ и очевидцев в соцсетях, один из запасных выходов в сауне оказался заколочен, второй заперт, при этом ключа от двери у администраторов не было.
В ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства и причины случившегося, а действиям сотрудников сауны будет дана правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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Следственный комитет РФОмская областьОмскПроисшествия
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