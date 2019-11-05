Более пятисот камчатских семей до конца 2020 года получат новое жилье

Он уточнил, что благоустроенные квартиры будут предоставлены льготникам и жителям домов, не подлежащих сейсмоусилению. Эти 545 семей получат ключи до конца 2020 года, причем часть новостроек планируется сдать до конца 2019 года.

"В Петропавловске-Камчатском возводятся четыре девятиэтажных жилых дома. В городе Елизово в этом и следующем году сдадут два дома", – процитировал собеседник агентства слова министра строительства региона Андрея Дегодьева.

Он добавил, что в Вилючинске также ведутся работы по возведению комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский. В декабре этого года завершится первый этап строительства, включающий возведение трех монолитных коробок пятиэтажных жилых домов на 150 квартир. Планируется, что комплекс будет введен в эксплуатацию в 2023 году.