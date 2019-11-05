Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T20:49Z
https://ria.ru/20191105/1560597118.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151964/38/1519643852_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_209e95f818f0ce3451597847224b6c35.jpg
РИА Новости
Камчатский край

Более пятисот камчатских семей до конца 2020 года получат новое жилье

15:46 05.11.2019 (обновлено: 20:49 05.11.2019)
49
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКвартира в новостройке
Квартира в новостройке
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 ноя - РИА Новости. В новые квартиры, предоставленные по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края", в Петропавловске-Камчатском переедут 356 семей и 189 семей в городе Елизово, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.
Он уточнил, что благоустроенные квартиры будут предоставлены льготникам и жителям домов, не подлежащих сейсмоусилению. Эти 545 семей получат ключи до конца 2020 года, причем часть новостроек планируется сдать до конца 2019 года.

"В Петропавловске-Камчатском возводятся четыре девятиэтажных жилых дома. В городе Елизово в этом и следующем году сдадут два дома", – процитировал собеседник агентства слова министра строительства региона Андрея Дегодьева.

Он добавил, что в Вилючинске также ведутся работы по возведению комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский. В декабре этого года завершится первый этап строительства, включающий возведение трех монолитных коробок пятиэтажных жилых домов на 150 квартир. Планируется, что комплекс будет введен в эксплуатацию в 2023 году.
000000
Обсудить 0
Камчатский крайОбщество
Рекомендуем
Виды Махачкалы
Учреждения соцобслуживания Дагестана получили 33 спецавтомобиля
Здание правительства Дагестана в Махачкале
Семь автоклубов поступят в муниципалитеты Дагестана
Город за малый бизнес: акселератор сферы услуг стартовал в Москве
Город за малый бизнес: акселератор сферы услуг стартовал в Москве
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Рязанская область запускает программу профилактики наркомании среди детей
Ребенок в детском саду
В Тамбове открылся новый детский сад на 361 место
Главный редактор Sputnik International Миндия Гавашели провел мастер-класс для сотрудников русской службы новостей ООН в рамках проекта SputnikPro
В Нью-Йорке впервые прошел модуль SputnikPro
Вид на жительство иностранного гражданина
В Верхневолжье с 2020 года возрастет размер патента для трудовых мигрантов
Руденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей
Руденя: показатели бюджета Верхневолжья укрепляются
Диспансеризация
В Калужской области организуют массовую диспансеризацию мужчин
Города России. Чебоксары
Минстрой: Чебоксары стали лучшим городом в ПФО по качеству городской среды
Сотрудники ФСБ РФ
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2019 году
Работы по рекультивации полигона бытовых отходов
Рекультивация полигона ТБО стартовала в Шатуре
Всероссийская перепись населения
Татарстан получит субвенции на проведение переписи населения в 2020 году
Вид города Читы с воздуха
В Чите детский клинический медцентр получил 90 единиц нового оборудования
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Московский "Салют" поставит спецэкраны для нейтринного телескопа на Байкале
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В Шереметьево из-за технических проблем с двигателем вынужденно сел Boeing
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство в США осудило антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
05:57В Раде рассказали о беде Украины из-за возвращения "тупых людей" к власти
05:56Погибших при взрыве на танкере "Залив Америка" похоронят седьмого ноября
Лента новостейМолния