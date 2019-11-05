Глава СК поручил проверить данные об избиении ребенка в семье на Камчатке

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ об избиении маленького ребенка женщиной на Камчатке, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в соцсетях появился ролик, на котором женщина бьёт маленького ребёнка. Выяснилось, что инцидент произошёл на Камчатке этим летом. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, видео, на котором женщина кричит на ребёнка и бьёт его, снято в квартире родного дяди мальчика, а женщина – это его супруга. Мальчик оказался в этой семье после того, как его родная мать была лишена родительских прав за пьянство. По данным СК, дядя мальчика в ближайшее время предстанет перед судом по обвинению в истязании трёхлетнего племянника. В отношении женщины полицией организовано проведение доследственной проверки.
После инцидента органы опеки поместили мальчика в социальное учреждение. Сейчас он находится под временной опекой в другой приёмной семье.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по информации, выявленной в СМИ, об избиении женщиной трехлетнего ребенка в Камчатском крае", - говорится в сообщении.
Против женщины возбуждено уголовное дело по статье "истязание".
"По версии следствия, с марта по июнь 2019 года подозреваемая с целью добиться от малыша, находящегося под опекой ее супруга, послушания трижды нанесла ему удары ладонью по ягодицам и затылку", - добавляется в сообщении.