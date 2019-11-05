Глава СК поручил проверить данные об избиении ребенка в семье на Камчатке

Ранее в соцсетях появился ролик, на котором женщина бьёт маленького ребёнка. Выяснилось, что инцидент произошёл на Камчатке этим летом. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, видео, на котором женщина кричит на ребёнка и бьёт его, снято в квартире родного дяди мальчика, а женщина – это его супруга. Мальчик оказался в этой семье после того, как его родная мать была лишена родительских прав за пьянство. По данным СК, дядя мальчика в ближайшее время предстанет перед судом по обвинению в истязании трёхлетнего племянника. В отношении женщины полицией организовано проведение доследственной проверки.