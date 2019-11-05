В Калуге прокомментировали последнее место в рейтинге качества дорог

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Раскритиковавшие дороги Калуги активисты ОНФ проводили свой рейд весной, когда трассы были в плохом состоянии после зимы, с тех пор на них проведен масштабный ремонт, заявил РИА Новости во вторник первый заместитель главы Калуги - начальник управления городского хозяйства Алексей Волков.
Эксперты проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" озвучили итоги мониторинга, который они проводили с апреля по сентябрь 2019 года в 56 российских городах. Оценивалось общее состояние улично-дорожной сети, а также безопасность дорог. Согласно мониторингу, последнее место в рейтинге занимает Калуга, где, по данным ОНФ, нет разметки на городских дорогах, в том числе на пешеходных переходах, а ямы есть даже на центральных улицах.
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Волков рассказал РИА Новости, что эксперты ОНФ обследовали дороги Калуги в апреле-мае. "Действительно, город был тогда не в очень хорошем состоянии, тогда мы только приступали к ремонтным работам. В этом году мы впервые стали участниками национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) и именно благодаря ему отремонтировали 27 дорог общей протяженностью 47 километров. Кроме того, у нас прошел масштабный ямочный ремонт. Мы в этом году сделали в три раза больше, чем в предыдущие годы... И, конечно же, сейчас ситуация с качеством нашей улично-дорожной сети гораздо лучше, чем весной", - заявил Волков.
Он добавил, что в городе ведется активная работа по организации остановочных павильонов, светофорных объектов, по нанесению дорожной разметки, организации пешеходных переходов. По словам собеседника, в будущем году участие города в проекте БКАД продолжится.
"У нас достаточно крупномасштабные работы планируются. В частности, будут отремонтированы восемь основных магистралей при въезде в город", - сказал Волков.