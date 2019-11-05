В Калуге прокомментировали последнее место в рейтинге качества дорог

Волков рассказал РИА Новости, что эксперты ОНФ обследовали дороги Калуги в апреле-мае. "Действительно, город был тогда не в очень хорошем состоянии, тогда мы только приступали к ремонтным работам. В этом году мы впервые стали участниками национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) и именно благодаря ему отремонтировали 27 дорог общей протяженностью 47 километров. Кроме того, у нас прошел масштабный ямочный ремонт. Мы в этом году сделали в три раза больше, чем в предыдущие годы... И, конечно же, сейчас ситуация с качеством нашей улично-дорожной сети гораздо лучше, чем весной", - заявил Волков.