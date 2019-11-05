Жителя Урала осудили за поджег знакомого

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Серовский районный суд на Урале приговорил к восьми годам двум месяцам колонии строгого режима мужчину, который поджег знакомого при помощи легковоспламеняющейся жидкости, отчего тот скончался, сообщает во вторник прокуратура Серовский районный суд на Урале приговорил к восьми годам двум месяцам колонии строгого режима мужчину, который поджег знакомого при помощи легковоспламеняющейся жидкости, отчего тот скончался, сообщает во вторник прокуратура Свердловской области

"Суд, с учетом позиции прокурора, частично сложив наказание, назначенное по приговору мирового судьи судебного участка №6 Серовского судебного района, вынесенному в июле 2019 года, приговорил Эдуарда Тимофеева к восьми годам двум месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы сроком на один год", - говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу, уточняет надзорное ведомство.

Прокуратура отмечает, что 26-летний житель поселка Восточный Серовского района Эдуард Тимофеев признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, в ночь на 12 февраля 2019 года после совместного распития спиртных напитков Тимофеев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со своим знакомым облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

В результате пострадавший получил ожоги различных частей тела площадью около 75% тела с развитием осложнений в виде ожогового шока, стресса язвы желудка, отека и кровоизлияний в головном мозге, отека легких. В итоге мужчина скончался в больнице.