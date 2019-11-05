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РИА Новости

Призрак, 101 крокодил и носки для фламинго: лучшие фото дикой природы

16:33 05.11.2019 (обновлено: 17:29 05.11.2019)
19963
Жюри конкурса GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019 определило победителей. Самые впечатляющие снимки дикой природы — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Eduardo Blanco Mendizabal/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019

Лучшим европейским фотографом дикой природы стал автор кадра "Призрак" Эдуардо Бланко Мендисбаль (Eduardo Blanco Mendizabal).

Eduardo Blanco Mendizabal. Работа победителя конкурса GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
1 из 15

Лучшим европейским фотографом дикой природы стал автор кадра "Призрак" Эдуардо Бланко Мендисбаль (Eduardo Blanco Mendizabal).

© Фото : Eduardo Blanco Mendizabal/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
© Фото : Ingo Arndt/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019

В категории "Млекопитающие" победа досталась Инго Арндту (Ingo Arndt) за снимок пумы во время охоты.

Ingo Arndt. Работа победителя конкурса GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
2 из 15

В категории "Млекопитающие" победа досталась Инго Арндту (Ingo Arndt) за снимок пумы во время охоты.

© Фото : Ingo Arndt/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
© Фото : Dr Siegmar Bergfeld/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019

Зигмару Бергфельду (Siegmar Bergfeld) удалось сделать лучшее, по мнению жюри, фото птицы — "Большая белая цапля".

Dr. Siegmar Bergfeld. Работа победителя конкурса GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
3 из 15

Зигмару Бергфельду (Siegmar Bergfeld) удалось сделать лучшее, по мнению жюри, фото птицы — "Большая белая цапля".

© Фото : Dr Siegmar Bergfeld/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
© Фото : Ignacio Medem Seghers/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019

В номинации "Другие животные" победу завоевал Игнасио Медем Зегерс (Ignacio Medem Seghers) и "101 крокодил".

Ignacio Medem Seghers. Работа победителя конкурса GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
4 из 15

В номинации "Другие животные" победу завоевал Игнасио Медем Зегерс (Ignacio Medem Seghers) и "101 крокодил".

© Фото : Ignacio Medem Seghers/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
© Фото : Fran Rubia/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019

Фран Рубия (Fran Rubia) победил в номинации "Природная студия" с изображением, сделанным в испанской пустыне Табернас.

Fran Rubia. Работа победителя конкурса GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
5 из 15

Фран Рубия (Fran Rubia) победил в номинации "Природная студия" с изображением, сделанным в испанской пустыне Табернас.

© Фото : Fran Rubia/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
© Фото : Manuel Plaickner/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019

Пруд, увиденный через объектив Мануэля Плейкнера (Manuel Plaickner), оказался лучшим в номинации "Подводный мир".

Manuel Plaickner. Работа победителя конкурса GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
6 из 15

Пруд, увиденный через объектив Мануэля Плейкнера (Manuel Plaickner), оказался лучшим в номинации "Подводный мир".

© Фото : Manuel Plaickner/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
© Фото : Miguel Ángel Rubio Robles/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019

"Мои руки" — так Мигель Анхель Рубио Роблес (Miguel Angel Rubio Robles) назвал снимок, сделанный в мадридском зоопарке. Победа в номинации "Человек и природа".

Miguel Ángel Rubio Robles. Работа победителя конкурса GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
7 из 15

"Мои руки" — так Мигель Анхель Рубио Роблес (Miguel Angel Rubio Robles) назвал снимок, сделанный в мадридском зоопарке. Победа в номинации "Человек и природа".

© Фото : Miguel Ángel Rubio Robles/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
© Фото : Carlos Pérez Naval/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019

Лучшим юным фотографом в возрасте до 14 лет стал Карлос Перес Наваль (Carlos Perez Naval). Жюри впечатлило его фото "Под навесом".

Carlos Pérez Naval. Работа победителя конкурса GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
8 из 15

Лучшим юным фотографом в возрасте до 14 лет стал Карлос Перес Наваль (Carlos Perez Naval). Жюри впечатлило его фото "Под навесом".

© Фото : Carlos Pérez Naval/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
© Фото : Svetlana Ivanenko/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019

Россиянке Светлане Иваненко (Svetlana Ivanenko) за "Битву титанов" присудили второе место в категории "Другие животные".

Svetlana Ivanenko. Работа финалиста конкурса GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
9 из 15

Россиянке Светлане Иваненко (Svetlana Ivanenko) за "Битву титанов" присудили второе место в категории "Другие животные".

© Фото : Svetlana Ivanenko/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
© Фото : Dorin Bofan/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019

Работа Дорина Бофана (Dorin Bofan) из Румынии признана лучшей в номинации "Растения и грибы".

Dorin Bofan. Работа победителя конкурса GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
10 из 15

Работа Дорина Бофана (Dorin Bofan) из Румынии признана лучшей в номинации "Растения и грибы".

© Фото : Dorin Bofan/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
© Фото : Jasper Doest/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019

"Носки для фламинго". На фото Джаспера Доста (Jasper Doest) запечатлена травмированная птица с перебинтованными лапками. Кадр получил высокую оценку жюри в номинации "Человек и природа".

Jasper Doest. Работа финалиста конкурса GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
11 из 15

"Носки для фламинго". На фото Джаспера Доста (Jasper Doest) запечатлена травмированная птица с перебинтованными лапками. Кадр получил высокую оценку жюри в номинации "Человек и природа".

© Фото : Jasper Doest/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
© Фото : Luis Manuel Vilariño Lopez/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019

Серебряную награду в номинации "Пейзаж" получил Луис Мануэль Виларио Лопес (Luis Manuel Vilario Lopez) за кадр "Красный слон", сделанный в районе вулкана Килауэа на Гавайях.

Luis Manuel Vilariño Lopez. Работа финалиста конкурса GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
12 из 15

Серебряную награду в номинации "Пейзаж" получил Луис Мануэль Виларио Лопес (Luis Manuel Vilario Lopez) за кадр "Красный слон", сделанный в районе вулкана Килауэа на Гавайях.

© Фото : Luis Manuel Vilariño Lopez/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
© Фото : Patrick Moser/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019

Среди юных фотографов 15-17 лет победу одержал Патрик Мозер (Patrick Moser), а помогла ему синичка-московка.

Patrick Moser. Работа победителя конкурса GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
13 из 15

Среди юных фотографов 15-17 лет победу одержал Патрик Мозер (Patrick Moser), а помогла ему синичка-московка.

© Фото : Patrick Moser/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
© Фото : Guillaume Bily/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019

Гийом Били (Guillaume Bily) — автор лучшего пейзажа, представленного на конкурс.

Guillaume Bily. Работа победителя конкурса GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
14 из 15

Гийом Били (Guillaume Bily) — автор лучшего пейзажа, представленного на конкурс.

© Фото : Guillaume Bily/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
© Фото : Jon Andoni Juarez Garcia/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019

Кадр под названием "Что здесь пекут?" принес Джону Андони Хуаресу Гарсия (Jon Andoni Juarez Garcia) серебро в номинации "Человек и природа".

Jon Andoni Juarez Garcia. Работа финалиста конкурса GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
15 из 15

Кадр под названием "Что здесь пекут?" принес Джону Андони Хуаресу Гарсия (Jon Andoni Juarez Garcia) серебро в номинации "Человек и природа".

© Фото : Jon Andoni Juarez Garcia/ GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019
147960412
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