Призрак, 101 крокодил и носки для фламинго: лучшие фото дикой природы

Лучшим европейским фотографом дикой природы стал автор кадра "Призрак" Эдуардо Бланко Мендисбаль (Eduardo Blanco Mendizabal).
Лучшим европейским фотографом дикой природы стал автор кадра "Призрак" Эдуардо Бланко Мендисбаль (Eduardo Blanco Mendizabal).
В категории "Млекопитающие" победа досталась Инго Арндту (Ingo Arndt) за снимок пумы во время охоты.
В категории "Млекопитающие" победа досталась Инго Арндту (Ingo Arndt) за снимок пумы во время охоты.
Зигмару Бергфельду (Siegmar Bergfeld) удалось сделать лучшее, по мнению жюри, фото птицы — "Большая белая цапля".
Зигмару Бергфельду (Siegmar Bergfeld) удалось сделать лучшее, по мнению жюри, фото птицы — "Большая белая цапля".
В номинации "Другие животные" победу завоевал Игнасио Медем Зегерс (Ignacio Medem Seghers) и "101 крокодил".
В номинации "Другие животные" победу завоевал Игнасио Медем Зегерс (Ignacio Medem Seghers) и "101 крокодил".
Фран Рубия (Fran Rubia) победил в номинации "Природная студия" с изображением, сделанным в испанской пустыне Табернас.
Фран Рубия (Fran Rubia) победил в номинации "Природная студия" с изображением, сделанным в испанской пустыне Табернас.
Пруд, увиденный через объектив Мануэля Плейкнера (Manuel Plaickner), оказался лучшим в номинации "Подводный мир".
Пруд, увиденный через объектив Мануэля Плейкнера (Manuel Plaickner), оказался лучшим в номинации "Подводный мир".
"Мои руки" — так Мигель Анхель Рубио Роблес (Miguel Angel Rubio Robles) назвал снимок, сделанный в мадридском зоопарке. Победа в номинации "Человек и природа".
"Мои руки" — так Мигель Анхель Рубио Роблес (Miguel Angel Rubio Robles) назвал снимок, сделанный в мадридском зоопарке. Победа в номинации "Человек и природа".
Лучшим юным фотографом в возрасте до 14 лет стал Карлос Перес Наваль (Carlos Perez Naval). Жюри впечатлило его фото "Под навесом".
Лучшим юным фотографом в возрасте до 14 лет стал Карлос Перес Наваль (Carlos Perez Naval). Жюри впечатлило его фото "Под навесом".
Россиянке Светлане Иваненко (Svetlana Ivanenko) за "Битву титанов" присудили второе место в категории "Другие животные".
Россиянке Светлане Иваненко (Svetlana Ivanenko) за "Битву титанов" присудили второе место в категории "Другие животные".
Работа Дорина Бофана (Dorin Bofan) из Румынии признана лучшей в номинации "Растения и грибы".
Работа Дорина Бофана (Dorin Bofan) из Румынии признана лучшей в номинации "Растения и грибы".
"Носки для фламинго". На фото Джаспера Доста (Jasper Doest) запечатлена травмированная птица с перебинтованными лапками. Кадр получил высокую оценку жюри в номинации "Человек и природа".
"Носки для фламинго". На фото Джаспера Доста (Jasper Doest) запечатлена травмированная птица с перебинтованными лапками. Кадр получил высокую оценку жюри в номинации "Человек и природа".
Серебряную награду в номинации "Пейзаж" получил Луис Мануэль Виларио Лопес (Luis Manuel Vilario Lopez) за кадр "Красный слон", сделанный в районе вулкана Килауэа на Гавайях.
Серебряную награду в номинации "Пейзаж" получил Луис Мануэль Виларио Лопес (Luis Manuel Vilario Lopez) за кадр "Красный слон", сделанный в районе вулкана Килауэа на Гавайях.
Среди юных фотографов 15-17 лет победу одержал Патрик Мозер (Patrick Moser), а помогла ему синичка-московка.
Среди юных фотографов 15-17 лет победу одержал Патрик Мозер (Patrick Moser), а помогла ему синичка-московка.
Гийом Били (Guillaume Bily) — автор лучшего пейзажа, представленного на конкурс.
Гийом Били (Guillaume Bily) — автор лучшего пейзажа, представленного на конкурс.
Кадр под названием "Что здесь пекут?" принес Джону Андони Хуаресу Гарсия (Jon Andoni Juarez Garcia) серебро в номинации "Человек и природа".
Кадр под названием "Что здесь пекут?" принес Джону Андони Хуаресу Гарсия (Jon Andoni Juarez Garcia) серебро в номинации "Человек и природа".