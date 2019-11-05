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РИА Новости

Песков не стал давать промежуточные оценки ходу расследования дела Голунова

13:54 05.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов в Мосгорсуде
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пока нет сформулированных, четких результатов расследования дела журналиста Ивана Голунова, давать какие-то промежуточные оценки было бы непрофессионально и неверно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока нет каких-то сформулированных результатов расследования, поэтому давать промежуточные оценки было бы непрофессионально и неверно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько удовлетворен президент тем, как расследуется дело Голунова.
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Отвечая на реплику о том, что уже прошло несколько месяцев с момента начала следствия, Песков отметил: "следствие может идти дольше, чем несколько месяцев". "Несколько месяцев - это достаточно незначительный срок для следствия", - сказал он.
Говоря о том, что имеется в виду, когда говорится, что дело находится под контролем президента, Песков заявил, что речь идет о результатах следствия. "Дело под контролем - ожидаются результаты, результаты должны быть четко доложены главе государства", - сказал он.
Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов у здания Мосгорсуда
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Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
Позднее на эту тему высказался президент. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова. Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".
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Дело журналиста Ивана ГолуноваДмитрий ПесковВладимир КолокольцевРоссияПроисшествия
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