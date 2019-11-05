В Элисте более восьми тысяч жителей остались без газа из-за аварии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Более 8 тысяч жителей Элисты остались без газоснабжения из-за повреждения газопровода во время реконструкции дороги, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Калмыкии.
По его словам, в 12.25 мск вторника поступило сообщение, что в результате реконструкции дорожного полотна по улице Ленина, 252 а, повреждена газовая труба высокого давления диаметром 100 миллиметров.
"Без газоснабжения остались 193 дома, из них 47 многоквартирных домов, 146 частных жилых домов с населением 8028 человек", - сказал он.
На месте работают аварийные бригады ОАО "Газпром газораспределения Элиста". Устранить аварию планируется к 18.00 мск 5 ноября.