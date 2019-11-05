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РИА Новости

В Элисте более восьми тысяч жителей остались без газа из-за аварии

13:53 05.11.2019 (обновлено: 13:54 05.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Более 8 тысяч жителей Элисты остались без газоснабжения из-за повреждения газопровода во время реконструкции дороги, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Калмыкии.
По его словам, в 12.25 мск вторника поступило сообщение, что в результате реконструкции дорожного полотна по улице Ленина, 252 а, повреждена газовая труба высокого давления диаметром 100 миллиметров.
"Без газоснабжения остались 193 дома, из них 47 многоквартирных домов, 146 частных жилых домов с населением 8028 человек", - сказал он.
Конфорка газовой плиты
28 октября, 12:38РИА Новости
В Североуральске устранили аварию, оставившую жителей города без газа
На месте работают аварийные бригады ОАО "Газпром газораспределения Элиста". Устранить аварию планируется к 18.00 мск 5 ноября.
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МЧС РФКалмыкияЭлистаПроисшествия
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