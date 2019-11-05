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РИА Новости

На территории России продолжает действовать один очаг природного пожара

13:49 05.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДым от лесных пожаров
Дым от лесных пожаров
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Дым от лесных пожаров. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Один очаг природного пожара с площадью активного горения в один гектар продолжает действовать на территории России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Приморском крае действует один очаг природного пожара с площадью активного горения один гектар", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, угрозы населенным пунктам нет.
В ведомстве добавили, что за прошедшую неделю нарушение энергоснабжения произошло в 3 тысячах населенных пунктов страны. Без света оставались в общей сложности 97 тысяч жилых домов. В настоящее время электроснабжение восстановлено в полном объеме.
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МЧС РФРоссияПриморский крайПроисшествия
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