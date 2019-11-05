На территории России продолжает действовать один очаг природного пожара

"В Приморском крае действует один очаг природного пожара с площадью активного горения один гектар", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что за прошедшую неделю нарушение энергоснабжения произошло в 3 тысячах населенных пунктов страны. Без света оставались в общей сложности 97 тысяч жилых домов. В настоящее время электроснабжение восстановлено в полном объеме.